Málaga destinará 195 millones a vivienda, barrios y proyectos de ciudad en el presupuesto de 2026

Luz verde al proyecto del presupesto municipal de 2026 de Málaga, que alcanzará un total de 1.234.326.277,35 euros y en que se prioriza la vivienda, la revitalización de los barrios y el avance en proyectos de la ciudad.

Esta partida logrará reducir el endudamiento de los 150 millones de euros a unos 89 millones, sosteniendo un presupuesto similar al de 2025. Así, se prevé una bajada en el índice de endeudamiento municipal, que pasará del 48,68 % al 35,10 %

Vivienda y barrios

Respecto a la vivienda, se contemplan partidas para la promoción, construcción o finalización de las obras de 2.243 nuevas viviendas protegidas del total de 5.186 que está impulsando el Ayuntamiento.

Así, han destacado desde el Ayuntamiento que "el presupuesto de 2026 vuelve a poner el acento en la vivienda asequible, prioridad en la gestión municipal de estos años". Además, han valorado que, "un año más, reflejan el esfuerzo municipal en materia de promoción y construcción de vivienda protegida para los malagueños y malagueñas inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda".

Por otro lado, se pretende impulsar los distritos, con un aumento del 25% de recursos dirigidos a las barriadas malagueñas, con partidas que suman más de 47,5 millones de euros, entre las que se encuentran presupuestos participativos y planes de actuaciones de revitalización y conservación.

Proyectos de la ciudad

Entre los proyectos singulares de la ciudad han destacado las inversiones para el eje de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo y el parque de los Baños del Carmen (que contemplan en 2026 más de 8,4 millones entre ambos), una nueva aportación para el Auditorio (cinco millones de euros), y la Senda Litoral (1,6 millones de euros).

También el impulso a la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos, Fycma (un millón de euros para el proyecto básico y el estudio detalle) y para la redacción del proyecto para la integración urbana del río Guadalmedina (un millón).

Además, se dotará a Málaga de nuevos pulmones verdes, ya que, se culminarán las obras del parque del Campamento Benítez (más de 4,4 millones), se iniciarán las obras del de Frank Capra (2,8 millones) y está previsto que se inicie la licitación del parque previsto en el desarrollo de los suelos de Repsol --dentro del apartado presupuestario destinado a juntas de compensación--. Estos tres parques supondrán más de 400.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes.

Entre los equipamientos para los ciudadanos, destaca la ampliación de la red de salas de estudio con tres nuevas: en Teatinos-Universidad (en la antigua sede del distrito), Este (en la antigua sede del distrito) y Centro (en un edificio en Capuchinos).

Además, han destacado en el caso de Urbanismo el crecimiento de su presupuesto total en más de 10,1 millones de euros (un 12% más), superando los 107 millones.

Endeudamiento

También han valorado que el endeudamiento consolidado disminuye de los 150 millones de euros a unos 89 millones, sosteniendo un presupuesto similar al de 2025. Así, se prevé una bajada en el índice de endeudamiento municipal, que pasará del 48,68 % al 35,10 % (incluyendo préstamos de viviendas protegidas), como fruto de recurrir en menor medida al endeudamiento para financiar inversiones y gracias a la política de amortizaciones anticipadas. De igual modo, el equipo de gobierno municipal "mantiene una política fiscal que continúa con la senda de máxima moderación fiscal".

Respecto a los ejes del presupuesto (que incluyen las inversiones y otros capítulos), han destacado que este año se conforman en: Málaga social, 177,14 millones de euros; Málaga sostenible, con 332,21 millones de euros; Málaga activa e innovadora, 68,59 millones de euros; Málaga cultural y referente, 78,89 millones de euros; y Málaga urbana-otros servicios públicos, 346,92 millones de euros.

De esta forma, Málaga tiene desde 2024 unas cuentas municipales que superan los 1.000 millones de euros cada año y que permiten avanzar en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el programa de Gobierno Municipal 2023-2027 y en el progreso de la ciudad.

Las inversiones y transferencias suponen 170,68 millones de euros, a lo que habría que sumarle las partidas de gasto corriente destinadas a planes de conservación de los propios distritos y de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de forma que el importe alcanzaría los 195 millones.

Presupuesto similar al 2025

En concreto, el presupuesto municipal para 2026 del Ayuntamiento, organismos autónomos, agencias públicas, empresas municipales y fundaciones se mantiene muy similar al de 2025. Supone un 1,8% menos de presupuesto total y un 20% menos en inversiones y transferencias respecto a 2025, fundamentalmente porque en 2025 se adelantó el mayor volumen para impulsar el desarrollo de ambiciosos planes de inversiones hidráulicas en Emasa y de renovación de flota en Limasam e infraestructuras de tratamiento de residuos.

Así, una vez que ha recibido luz verde en junta de gobierno local, previa aprobación de las cuentas de los organismos y empresas en los consejos celebrados a lo largo de estos días, se abre el plazo de enmiendas para los diferentes grupos políticos de la Corporación municipal. Tras este proceso, está previsto que el documento se eleve este jueves a comisión de Economía y el lunes, 15 de diciembre, a pleno para su aprobación inicial. Posteriormente, será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y estará en periodo de alegaciones durante 15 días hábiles.