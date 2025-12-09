Navidad
La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo
La capital se cuela en la lista de "Calles del mundo para sentir la Navidad" de Condé Nast Traveler, siendo la única representante española
Villancicos, árboles, calles iluminadas e incluso nieve si eres afortunado. La Navidad es una de las épocas más especiales del año, en la que las ciudades de todo el mundo se impregnan de ese espíritu navideño que transforma sus calles. Tanto es así que se ha convertido en un auténtico motivo de viaje.
Con esa idea, la revista Condé Nast Traveler ha elaborado un listado con las ''calles del mundo para sentir la Navidad''. Y Málaga se cuela entre las mejores, siendo la única ciudad española en aparecer en este ranking internacional.
La Navidad de Málaga, al nivel de Nueva York y París
Para la revista, la Navidad en Málaga está a la altura de la de Nueva York o París, con las que la capital malagueña comparte podio en esta selección.
El gran protagonista es calle Larios, donde cada año se encienden un millón de puntos de luz que dibujan bóvedas luminosas y convierten el centro de la ciudad en uno de los espectáculos navideños más llamativos de Europa.
“Miles de personas se reúnen para el encendido, que se ha convertido en uno de los más esperados de Europa, junto con los pases musicales diarios”, destaca la publicación.
Las calles del mundo para sentir la Navidad
La lista la encabeza la Rue du Petit-Champlain, en Quebec, considerada la calle más antigua de América del Norte. A partir de ahí, se suceden algunos de los destinos navideños más emblemáticos del planeta, entre ellos la malagueña calle Larios.
Listado completo de calles navideñas destacadas:
- Rue du Petit-Champlain, Quebec
- Champs Élysées, París
- Rockefeller Center, Nueva York
- La Porte des Lumières, Estrasburgo
- Covent Garden, Londres
- Grand Rue de Colmar, Francia
- Piazza San Pietro, El Vaticano
- Santa Claus Village, Rovaniemi
- Jardines de Tivoli, Copenhague
- Gardens by the Bay, Singapur
- Dyker Heights, Brooklyn
- Calle Larios, Málaga
- Bahnhofstrasse, Zúrich
- Temple Bar, Dublín
- Calle Graben, Viena
- Calle Floriańska, Cracovia
Con este reconocimiento, Málaga y su calle Larios se consolidan como uno de los grandes destinos urbanos para disfrutar de las luces y el ambiente navideño a nivel mundial.
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
- Un terremoto de magnitud 4.9 con epicentro en Fuengirola sacude Málaga
- El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales