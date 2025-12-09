La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo

Villancicos, árboles, calles iluminadas e incluso nieve si eres afortunado. La Navidad es una de las épocas más especiales del año, en la que las ciudades de todo el mundo se impregnan de ese espíritu navideño que transforma sus calles. Tanto es así que se ha convertido en un auténtico motivo de viaje.

Con esa idea, la revista Condé Nast Traveler ha elaborado un listado con las ''calles del mundo para sentir la Navidad''. Y Málaga se cuela entre las mejores, siendo la única ciudad española en aparecer en este ranking internacional.

La Navidad de Málaga, al nivel de Nueva York y París

Para la revista, la Navidad en Málaga está a la altura de la de Nueva York o París, con las que la capital malagueña comparte podio en esta selección.

El gran protagonista es calle Larios, donde cada año se encienden un millón de puntos de luz que dibujan bóvedas luminosas y convierten el centro de la ciudad en uno de los espectáculos navideños más llamativos de Europa.

“Miles de personas se reúnen para el encendido, que se ha convertido en uno de los más esperados de Europa, junto con los pases musicales diarios”, destaca la publicación.

Luces de Navidad en la calle Larios en 2012, con la primera decoración tipo arcada. / La Opinión

Las calles del mundo para sentir la Navidad

La lista la encabeza la Rue du Petit-Champlain, en Quebec, considerada la calle más antigua de América del Norte. A partir de ahí, se suceden algunos de los destinos navideños más emblemáticos del planeta, entre ellos la malagueña calle Larios.

Navidad en el Rockefeller Center. / La Opinión

Listado completo de calles navideñas destacadas:

Rue du Petit-Champlain, Quebec

Champs Élysées, París

Rockefeller Center, Nueva York

La Porte des Lumières, Estrasburgo

Covent Garden, Londres

Grand Rue de Colmar, Francia

Piazza San Pietro, El Vaticano

Santa Claus Village, Rovaniemi

Jardines de Tivoli, Copenhague

Gardens by the Bay, Singapur

Dyker Heights, Brooklyn

Calle Larios, Málaga

Bahnhofstrasse, Zúrich

Temple Bar, Dublín

Calle Graben, Viena

Calle Floriańska, Cracovia

Con este reconocimiento, Málaga y su calle Larios se consolidan como uno de los grandes destinos urbanos para disfrutar de las luces y el ambiente navideño a nivel mundial.