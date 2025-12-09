Nuevo campo de rugby para Málaga: Urbanismo aprueba su construcción en Teatinos

Málaga contará con un nuevo campo de rugby en Teatinos, tal y como se prevé que se apruebe el próximo viernes, 12 de diciembre, en el Consejo de Urbanismo. El proyecto básico y de ejecución del nuevo campo de rugby contempla una inversión de 4,8 millones de euros para levantar esta infraestructura deportiva.

El campo de rugby se construirá en una parcela situada en la calle María Barrientos, justo haciendo esquina con la avenida Navarro Ledesma. El objetivo es convertirlo en punto de referencia para los clubes de rugby de la ciudad. La inversión total para su construcción asciende a 4.821.281,06 euros (IVA incluido), de los que la Diputación de Málaga aportará un millón de euros.

¿Cómo será el campo de rugby?

La actuación se desarrollará sobre una parcela de 15.000 metros cuadrados, en la que la parte destinada al campo de rugby y sus instalaciones auxiliares —incluido un campo de menor dimensión— se adhiere a la esquina formada por la calle María Barrientos y un vial peatonal.

El acceso principal al recinto deportivo se proyecta desde la calle María Barrientos, mientras que el acceso rodado se realizará mediante un rebaje del acerado ya existente en el vial peatonal.

La instalación deportiva contará con un campo principal para jugar al rugby y otro auxiliar de menor tamaño, un edificio con vestuarios para jugadores y árbitros, aseos y enfermería; una sala de trofeos y de reuniones y gradas para el público.

Con esta infraestructura, el Ayuntamiento refuerza la oferta de instalaciones deportivas en Teatinos y consolida el rugby como disciplina en expansión en la ciudad.