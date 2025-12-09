Así es el nuevo local de tartas de queso que arrasa en Málaga: "Siempre hay colas"

La pasión por las tartas de queso sigue aumentando en Málaga, que ha sumado un nuevo local de este dulce manjar en el barrio de Huelin. Se trata de Seixis, un negocio que abrió sus puertas en la capital este pasado mes de septiembre y que se ha convertido en uno de los más visitados y admirados de la ciudad, donde "siempre hay colas", tal y como señalan sus propios clientes.

Estas nuevas tartas de queso que se pueden disfrutar tanto en el local del barrio malagueño de Huelin como en el Mercado de Navidad de El Corte Inglés ha nacido de la unión de tres pesos pesados de la gastronomía malagueña y catalana.

Así, se han unido Gottan Grill, ganador de la edición de The Champions Burger de 2024; Dak Burger, premio The Champions Burger Smash Edition; y K-Chopo, ganador del mejor cachopo de Cataluña durante tres años consecutivos, para crear un nuevo concepto de tartas de queso en el que la originalidad y el sabor se unen a la más cuidada cremosidad.

The Champions Burger, cuna de estas tartas de queso de Málaga

"Nuestro recorrido comenzó junto a The Champions Burger, el mayor festival gastronómico de España, donde seguimos presentes llevando nuestras tartas de queso a diferentes ciudades", señalan sus propios creadores.

Así, sus tartas se han convertido en protagonistas indiscutibles de esta competición, a lo que se ha sumado su nueva tienda de Huelin, en la calle Antonio Soler número 6 de Huelin, y su puesto en el Mercado de Navidad de El Corte Inglés.

Los sabores de las nuevas tartas de queso de Málaga

En su nueva apuesta culinaria, estos tres titanes cuentan con una cuidada oferta en la que destaca su tarta de queso tradicional, caracterizada por su cremosidad y su "punto de cocción justo" que busca realzar su sabor natural sobre su base de galleta artesana.

A esta se unen sabores tan emblemáticos y destacados como el Pistacho de Bronte, Creème Lotus, Kinder, Raffaello, Caramelo Salado, Loca y Donuts.

Además, para esta campaña navideña han sacado dos sabores de edición limitada: de turrón blando y de Suchard, que se podrá degustar durante las fiestas.

Precios de las tartas de queso que ya se pueden comprar en Málaga

Todos estos sabores se pueden disfrutar a un precio de 4 euros la porción, 6,95 euros la individual, 13,95 euros la mediana y 32 euros la familiar.

Un precio que aumenta en el caso de la tarta de queso de Pistacho de Bronte, que se puede adquirir por 5 euros la porción, 7,95 euros la individual, 14,95 euros la mediana y 38 euros la familiar.

Sus tartas se pueden adquirir en el Mercado de Navidad de El Corte Inglés hasta el 5 de enero de 12.00 a 23.00 horas. El horario en la tienda de la calle Antonio Soler, por su parte, es de lunes a jueves de 12.00 a 20.00 horas, y de viernes a domingo de 13.00 a 21.00 horas.