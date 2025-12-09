Papá Noel se muda de Laponia a Málaga con este nuevo poblado navideño: gratis y perfecto para visitar con niños

Papá Noel se ha mudado de Laponia hasta Málaga. Y lo ha hecho a un nuevo poblado navideño que se ha instalado en un conocido centro comercial de la provincia malagueña en el que no solo se podrá encontrar su 'Fábrica de Sueños', sino gran variedad de actividades y talleres.

Así ha nacido 'El Poblado de los Sueños de la Navidad', ubicado en el Centro Comercial Miramar de Fuengirola, donde niños de todas las edades podrán conocer tanto a Santa Claus como a Los Reyes Magos, así como disfrutar de todo tipo de iniciativas y eventos que llevarán la magia de estas fiestas al corazón de la Costa del Sol.

Este poblado navideño abrió sus puertas el pasado 8 de noviembre y se mantendrá disponible hasta el 5 de enero, semanas en las que se podrá visitar de forma totalmente gratuita.

En este lugar, los más pequeños podrán conocer a Papá Noel e, incluso, hacerse una foto con él, así como recorrer cada rincón de su Poblado de los Sueños de la Navidad y ayudarle a mantener la fe en estas fiestas intacta.

Papá Noel se muda de Laponia a Málaga con este nuevo poblado navideño / Centro Comercial Miramar

Además, este entorno que se presenta como idóneo para visitar en familia cuenta con actividades para todas las edades, como talleres, teatros y visitas.

Actividades gratuitas para celebrar la Navidad en Fuengirola

Unas iniciativas que son completamente gratuitas para cualquier visitante, aunque es necesario reservar con antelación tanto la visita a Papá Noel como la posterior visita a Los Reyes Mayos, las actividades y talleres.

Para ello, será necesario guardar cita a través de la aplicación gratuita con la que cuenta el centro comercial, cuyas citas se publican con una semana de antelación y todos los días a las 00.00 horas.

Además, se ha habilitado una cola para familias que no tengan cita de lunes a jueves hasta las 18.30 horas, aunque se aconseja acudir con la máxima antelación posible para no quedarse sin pase.

Papá Noel se muda a este poblado navideño de Málaga

Estos eventos arrancaron el 8 de noviembre con la visita a Papá Noel, que se puede realizar hasta el próximo 24 de diciembre de lunes a jueves de 15.45 a 21.30 horas; así como los viernes de 15.45 a 22.00 horas.

Los sábados, por su parte, se podrá realizar la visita de 10.00 a 22.00 horas, mientras los domingos el horario es de 10.00 a 21.30 horas. Estos turnos cambian los días 21, 22 y 23 diciembre, que serán de 10.00 a 22.00 horas.

Papá Noel se muda de Laponia a Málaga con este nuevo poblado navideño: perfecto para visitar con niños / Centro Comercial Miramar

A estos se suman el 24 de diciembre, con horario de 10.00 a 15.00 horas, y el 25 de diciembre, que permanecerá cerrado.

Visitas a los Reyes Magos en este centro comercial de Fuengirola

La visita a los Reyes Magos en su jaima con un encuentro "repleto de fantasía e ilusión" se celebrará del 26 de diciembre al 5 de enero. Esta cita tendrá 45 minutos de duración y estará dedicada a niños de entre 4 y 12 años.

El encuentro será de 14.00 a 21.30 horas el 26 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.30 horas del 27 al 30 de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero; y de 10.00 a 15.00 horas el 31 de diciembre y el 5 de enero.

Los talleres disponibles es este poblado navideño de Fuengirola

Además, este poblado navideño acogerá distintos talleres de construcciones "de ensueño" y talleres de juegos y "diversión soñada" a las 16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas los viernes; mientras que los sábados y domingos los pases serán a las 12.00, 13.00, 16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas.

Los días 22 y 23 de diciembre y del 26 al 30 de diciembre, los pases serán a las 12.00, 13.00, 16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas, mientras el 31 de diciembre será a las 12.00 y 13.00 horas.

Horarios del taller 'Los sueños en escena' de Málaga

En enero, por su parte, los horarios del 2 al 4 de enero serán a las 12.00, 13.00, 16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas; mientras que el 5 de enero será a las 12.00 y 13.00 horas.

A esta agenda de actividades se suma el taller 'Los sueños en escena', que se producirá en diciembre los martes, miércoles y jueves de 16.00 a 20.00 horas y el 24 de diciembre de 12.00 a 14.00 horas.

Del 26 al 30 de diciembre, el horario será de 12.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas; y el 31 de diciembre de 12.00 a 14.00 horas. En enero, por su parte, los pases serán de 12.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 del 2 al 4 de enero, mientras el 5 de enero será de 12.00 a 14.00 horas.

Horarios del 'Teatro de Navidad' de este poblado navideño de Fuengirola

La programación se completa con el 'Teatro de Navidad' hasta el 4 de enero, que se producirá los días 13, 20, 22, 23 y 27 de diciembre a las 17.00 y a las 18.30 horas, y los días 3 y 4 de enero a las 17.00 y a las 18.30 horas.

El horario de 'Bailes y nieve', por su parte, será a las 18.00 horas los viernes a las 13.00 y las 16.45 horas los sábados y domingo, y un "pase espontáneo" a las 18.45 horas.