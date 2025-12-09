Un parque natural de Málaga con cabañas, merenderos y zonas de acampada: permite ver Gibraltar y África

Málaga cuenta con una amplia riqueza natural que lo convierte en uno de los territorios más verdes y hermosos de la comunidad autónoma. Y entre este patrimonio salvaje, destacan sus enormes parques, con todo tipo de vegetación, instalaciones y vistas que se han posicionado como las escapadas favoritas por los malagueños durante estos meses del año.

Es lo que ocurre con el parque San Isidro Labrador de Estepona, también conocido como Los Pedregales, un paraje compuesto por 30 hectáreas de extensión que, además, es el lugar de peregrinaje de la romería de San Isidro, patrón del municipio, que se celebra el primer fin de semana de mayo.

Pero además de acoger esta cita, este parque se ha convertido en uno de los más visitados por los vecinos de la provincia por su amplia variedad de instalaciones y senderos fáciles de recorrer en familia.

Senderos para los amantes del deporte al aire libre

De ese modo, este enclave cuenta con una red de caminos perfectos para realizar cualquier deporte al aire libre, como rutas senderistas, a caballo o con bicicleta de montaña, entre otros muchos.

Además, el entorno se caracteriza por su amplia variedad de ríos y arroyos y su singular suelo, compuesto por piedras de peridotitas y serpentinas, lo que hacen de este paraje uno de extraordinaria belleza.

Barbacoas, juegos y cabañas en este parque de Málaga

Y para poder disfrutar de una completa jornada al aire libre, este parque tiene zonas de barbacoas, un parque infantil con todo tipo de juegos para los más pequeños, fuentes y un espacio para el descanso de caballos.

Parque San Isidro Labrador de Estepona, también conocido como Los Pedregales / Ayuntamiento de Estepona

Además, dispone de varias cabañas de madera que se pueden alquilar y una zona de acampada para quienes deseen pasar la noche en plena naturaleza.

A esto se suma su hermosa Ermita de San Isidro Labrador, su característico palomar y los dólmenes y restos neolíticos del yacimiento de Corominas.

Cómo llegar a este parque de Estepona

Un conjunto repleto de vida salvaje que se completa con las mejores vistas del territorio gracias a su privilegiada ubicación, a 150 metros de altitud. De ese modo, en este enclave se pueden contemplar unas panorámicas perfectas del municipio y su sierra, así como de la costa africana y de Gibraltar.

Para llegar al parque San Isidro Labrador de Estepona, solo hay que trasladarse a cinco minutos del centro urbano del municipio en dirección a la falda de Sierra Bermeja por la carretera autonómica local que va hacia el puerto de Peñas Blancas y Jubrique.