Piden aumentar la plantilla en la GMU de Málaga ante el aumento de la carga de trabajo

Urbanismo necesita personal. Es una reclamación histórica del comité de empresa de la Gerencia Municipal de Urbanismo que ha vuelto a poner encima de la mesa este martes durante la reunión del Consejo Rector, en la que se ha aprobado, entre otros puntos, la plantilla y la masa salarial de la Gerencia, las obras e Infraestructuras para el ejercicio 2026. El comité de empresa de GMU ha vuelto a reclamar este aumento de plantilla en Urbanismo ante el incremento de la carga de trabajo. En esta sesión, los representantes sindicales han advertido de que muchos trabajadores sufren “estrés y ansiedad” y que esta sobrecarga está provocando retrasos en los trámites urbanísticos.

Según denuncia el comité, existen departamentos saturados que no pueden asumir el volumen actual de trabajo. El presidente del comité de empresa, Luis Morales, asegura tener una “visión caótica” del funcionamiento de Urbanismo. “Es necesario que se aprueben los documentos en el orden en que hay que hacerlo: primero la plantilla y luego la ordenación de los puestos de trabajo, y no al revés”, señala.Morales también reclama una mejor organización interna: “Que los expedientes vengan con índice y firmados por algún responsable”, añade.

El representante sindical subraya que la sobrecarga de trabajo se arrastra desde hace tiempo y que afecta a la seguridad y salud laboral de la plantilla, con numerosos casos de estrés y ansiedad.

Departamentos "saturados"

El comité pone el foco especialmente en el departamento de Arquitectura e Infraestructuras, encargado de redactar proyectos y ejecutar obras, tanto de edificación como del día a día, además de gestionar inversiones públicas y controlar la iniciativa privada. Este área habría sufrido una merma de recursos humanos por diversos motivos: ascensos, jubilaciones y traslados a otros departamentos.

El presidente del comité sostiene que la situación de sobrecarga es generalizada en toda la GMU, aunque reconoce que no disponen de datos precisos y por ello ha pedido que se “abra una investigación” sobre el impacto real en la organización del trabajo y en la salud laboral.

Morales también critica la opacidad en la planificación de recursos humanos. Asegura que desconocen cómo se hace la previsión de personal en Urbanismo: “Desconocemos cómo hace la empresa la previsión de personal. Si no tiene los datos sería malo, pero si los tiene y nos los oculta, peor todavía”, lamenta.

Según explica, en la reunión de este martes el jefe del departamento de Gestión Económica y Recursos Humanos no le habría ofrecido una respuesta convincente. “Ellos, con gran desparpajo, afirman que lo hacen bien”, critica Morales.

Dos nuevas plazas para 2026

Actualmente, además del gerente, José Cardador, la Gerencia Municipal de Urbanismo cuenta con: 93 funcionarios de carrera y 231 empleados laborales, además del personal eventual o de asesoramiento. La propuesta de la empresa para 2026 prevé que la plantilla solo aumente en dos personas por la tasa de reposición. Es decir, se mantienen las mismas plazas que este año y se suman dos nuevos puestos, además de reponer las vacantes generadas por las jubilaciones.

Para el comité de empresa, este incremento es claramente insuficiente para afrontar la carga de trabajo actual y reducir los retrasos en los trámites urbanísticos, por lo que se han opuesto a la propuesta, que ha salido adelante con el voto favorable del PP (con mayoría), la abstención de Vox y el voto contrario del PSOE y Con Málaga.