La drag malagueña Satín Greco, nueva reina de 'Drag Race España': "La Greco es más 'typical' que el ibérico"

La quinta edición de ‘Drag Race España’ en atresplayer ya tiene nueva reina: Satín Greco. Tras diez semanas de retos de costura, interpretación, canto y comedia, el programa coronó a la que ya es la quinta superestrella drag española del formato. Desde Torremolinos al gran escaparate televisivo, el camino de Satín ha sido una mezcla de folclore, orgullo andaluz y militancia en tacones.

Artista completa, como ella misma se define, Satín Greco es capaz de pasar de un desgarrado folclore español a números cargados de sensualidad y elegancia. A sus 39 años, esta drag malagueña se ha ganado el cariño del público y de sus compañeras, que la han bautizado como la “madre” de la edición.

Su nombre, inspirado en la protagonista de Moulin Rouge, es también un homenaje directo a su tía, Tina Greco, una renombrada transformista española que abrió camino cuando el transformismo era aún más marginal.

«Llevo veintipico años en esto y lo que me queda», resume Satín, todavía con la emoción a flor de piel.

«Mi vida ya ha cambiado; mi vida cambió desde que me dijeron estas dentro. Mi paso por Drag Race España ha sido la experiencia de mi vida, hasta el día de hoy es la experiencia de mi vida».

Satín Greco, en esta edición de Drag Race España. / Atresmedia

No oculta que la recta final ha sido intensa: «Llevo desde el domingo abrumada. Ha habido momentos en los que sí, otros en los que no… Ha sido una montaña rusa, pero es que el drag es una montaña rusa. Hacíamos hasta quinielas entre nosotras para ver quién se iba y quién se quedaba», cuenta entre risas.

Transformismo, familia y folclore

El suyo no es un personaje construido desde cero para la televisión. Satín viene de una estirpe marcada por el transformismo y el escenario. Tina Greco, su tía, fue referente en locales y revistas españolas cuando el término “drag” ni siquiera se utilizaba como ahora. Ese legado familiar se mezcla con otros nombres propios que han marcado su imaginario: Lola Flores, Rocío Jurado y Lina Morgan.

Su estética bebe sin complejos de la copla y de la tradición española. Ella misma lo explica con naturalidad: «Yo lo mismo te hago folclore… Satín Greco es esa línea».

Y promete seguir por ese camino tras la coronación: «Hay muchos proyectos nuevos y la idea es que podáis disfrutar un poco más de todo eso, siempre con nuestra bandera de España por delante. Es que Satín Greco es más ‘typical’ que el ibérico», añade.

«Drag Race ha abierto mucha mente, puerta y ventana»

Satín tiene muy claro el impacto que un formato como ‘Drag Race España’ ha tenido en el país. «Drag Race ha abierto mucha mente, puerta y ventana, y tiene que seguir abriendo. Larga vida a ‘Drag Race’», proclama.

Satín Greco, ganadora de 'Drag Race España 5' / ATRESMEDIA

Para ella, el programa es mucho más que un reality de entretenimiento: «Es muy necesario este reality, que llegue a todos los públicos y que poco a poco vaya acabando con ese analfabetismo de mucha mente. Hay más analfabetismo que homofobia».

Satín insiste en el efecto que el programa tiene fuera del colectivo LGTBIQ+: «Abre muchas mentes, no solo dentro del colectivo, sino también a más gente, a niños, adolescentes… Es muy bonito que esos padres y esas familias quieran verlo, que quieran sentarse a ver el programa juntos. No hay nada tan bonito en la vida como sentirse libre».

Entre Madrid y Torremolinos

El título de superestrella drag española trae consigo nuevas oportunidades profesionales. Eso pasa, inevitablemente, por Madrid. Aun así, la ganadora de ‘Drag Race España’ tiene claro que sus raíces siguen en la Costa del Sol.

«No descartéis a madre Greco. No puedo olvidarme de la Costa del Sol», avisa.