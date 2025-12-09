Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelga

Los socorristas de las playas de Málaga vuelven a la huelga indefinida

Los profesionales comenzarán el paro el próximo 18 de diciembre, hasta que "hasta que no se cumpla con lo pactado por parte de la empresa y el Ayuntamiento"

Los socorristas de Málaga vuelven a la huelga.

Los socorristas de Málaga vuelven a la huelga. / L.O

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Los socorristas de las playas de Málaga vuelven a la huelga y, esta vez, el paro será indefinido "hasta que no se cumpla con lo pactado por parte de la empresa y el Ayuntamiento", según han anunciado los trabajadores y la sección sindical de CGT.

CGT señala que los “atropellos empresariales” en materia de retribuciones, "cotizaciones fraudulentas a la Seguridad Social" y “actuaciones ilícitas en materia de contratación” continúan siendo las causas principales de las movilizaciones, junto al “incumplimiento consentido del pliego de condiciones suscrito entre el Ayuntamiento y la UT Playas de Málaga", dicen.

El conflicto se reaviva tras un periodo que el sindicato califica como de "no negociación", al considerar incumplido el acuerdo adoptado en el SERCLA (Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) el pasado 30 de octubre.

Socorristas durante la última huelga.

Socorristas durante la última huelga. / La Opinión

Los socorristas explican que estaba prevista una reunión con la empresa, acordada a través del SERCLA, pero finalmente no se celebró: "Teníamos que haber mantenido una reunión con la empresa acordada a través del SERCLA, pero no se llegó a celebrar porque la empresa no dio señales", explican.

Nueva cita: el 17 de diciembre

Según el comunicado de CGT, los socorristas retomarán la huelga indefinida tras una nueva reunión prevista ante el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) el próximo 17 de diciembre.

La organización sindical advierte de que la precariedad y los abusos a los que, según denuncian, viene siendo sometido el colectivo de socorristas y salvamento de las playas de Málaga por parte del Ayuntamiento y de la contrata "no van a ser consentidos" ni por CGT ni por los profesionales en la próxima campaña.

Por su parte, desde la concejalía de Playas indican no tener conocimiento de dicho conflicto, ya que eso compete a la "empresa de servicios contratada".

TEMAS

