Los vecinos de La Pelusa piden al Ayuntamiento la anulación de la licencia de obras de la gasolinera de Petroprix

Después del tercer portazo, el pasado 19 de noviembre, de la Junta y el Ayuntamiento a una gasolinera de bajo coste de la empresa Petroprix en la calle Potosí, en el barrio de La Pelusa, los vecinos quieren que el Consistorio dé el portazo definitivo.

En concreto, la Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa ha pedido al Consistorio, en una nota, que anule la licencia de obras a Petroprix y que expropie el solar, "para darle un uso de interés general".

Los vecinos argumentan, para reclamar la anulación de la licencia de obras, que se trató de una concesión "anómala, porque concedió la licencia de obra sin tener todavía el informe de la Junta de Andalucía", además de tenerla "en suspensión desde hace años", para evitar que caduque. Por este motivo, solicitan la anulación definitiva de una licencia de obra "que nunca debió conceder".

En segundo lugar, los vecinos recuerdan que, tras tres declaraciones de la Junta de Andalucía en las que afirma que la gasolinera de bajo coste "no es compatible con la salud y la seguridad de los vecinos", el colectivo cree que "ha llegado el momento de que el Ayuntamiento entierre el proyecto definitivamente".

La parcela de calle Potosí donde está prevista la gasolinera de bajo coste, en La Pelusa. / A.V.

Por otro lado, y como informó La Opinión, el colectivo recuerda que, en el pleno municipal de mayo de este año, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, se abrió a permutar el solar de Petroprix, "caso de ser nuevamente desfavorable" la evaluación del impacto en la salud por parte de la administración autonómica, como así ha ocurrido. "Ya vamos por el tercero y no tenemos noticias", señalan los vecinos.

A este respecto, el pasado 20 de noviembre, la presidenta vecinal, Inmaculada de la Torre, lamentó en este periódico la imposibilidad de reunirse con los concejales de Málaga Este, Carlos Conde y Urbanismo, Carmen Casero, después de muchos meses solicitando una cita.

En cualquier caso, los vecinos aseguran que esta permuta "no nos convence", porque puede ser una oportunidad para que Petroprix "dé un pelotazo que le cueste mucho dinero al Ayuntamiento".

Expropiación y participación vecinal

Por este motivo, la Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa considera que la mejor solución es la expropiación de los terrenos, "en virtud de las necesidades de espacio ciudadano en la barriada de La Pelusa, que supone el bien de interés general que el Ayuntamiento debería proteger, por encima de cualquier otro".

El siguiente paso, estima el colectivo, sería ejecutar, con la participación vecinal, un proyecto para este espacio, adelantado por este diario a comienzos de año, "que haga de este solar un espacio de encuentro del vecindario para reuniones, talleres culturales y arbolado que actúe como refugio climático, y como lugar de esparcimiento y disfrute, especialmente para ancianos y niños".

Por último, el colectivo de vecinos de La Pelusa reclama que puedan ser atendidos por el Distrito de Málaga Este, "y no tengamos que recurrir a notas de prensa y manifestaciones para hacernos escuchar".

De paso, los vecinos muestran su oposición "respetuosa" al modo en el que se ha conducido el Ayuntamiento en este asunto. "Necesitamos un equipo de gobierno que esté con la ciudadanía", concluyen.