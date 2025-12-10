Más de 600 alumnos de la Universidad de Málaga podrán acceder gratis a la "alta formación" de Oracle

La Universidad de Málaga (UMA) se ha convertido en la primera institución académica española en firmar un acuerdo con la multinacional tecnológica Oracle que permite al alumnado utilizar los servicios de formación en tecnologías de la información en sus planes e iniciativas digitales. La Universidad se adhiere a la iniciativa de Desarrollo de Competencias (SDI, por sus siglas en inglés) de Oracle University, que ofrece un determinado contenido de suscripción de formación para uso gratuito por parte del estudiantado, que podrá inscribirse directamente en los servicios SDI para utilizarlos en su formación sin coste alguno. Oracle cuenta con un centro de desarrollo en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

El convenio ha sido suscrito este miércoles por el rector de la UMA, Teodomiro López, y por Diana Fernández, responsable del programa 'Enseña' de Oracle en España, tiene una validez de tres años prorrogables, con un objetivo anual de 100 alumnos el primer año, 200 el segundo y 300 el tercero (en total, 600).

Estudios de Informática

Fernández se ha mostrado muy satisfecha con esta nueva relación de la UMA con Oracle, al considerar que "para nosotros es muy importante que el alumnado conozca y acceda fácilmente a la tecnología", mientras que el rector también ha valorado muy positivamente la firma del acuerdo, "que viene a refrendar que tenemos la calidad de una universidad politécnica en una universidad generalista".

Al acto de rúbrica han asistido también Javier López, delegado del rector para la Innovación Tecnológica; Antonio Gómez, responsable de la relación UMA-Oracle en el programa 'Enseña'; Enrique Soler, subdirector de Calidad e Innovación de la ETSI de Informática, y el director de la Escuela, Manuel Enciso, que precisamente hace unos días fue elegido presidente de la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática (Coddii).

El convenio ha sido suscrito por el rector de la UMA, Teodomiro López, y por Diana Fernández, responsable del programa Enseña de Oracle en España. / L. O. / LMA

Extender el acuerdo con Oracle a otras universidades

Esta circunstancia también es positiva para poder extender el acuerdo al resto de universidades con titulaciones de Informática, 73 en concreto, según ha precisado Enciso, quien ha destacado la importancia que se haga uso de lo que ofrece el convenio, y para ello "lo más fácil es a través de las asignaturas que se imparten".

La Universidad de Málaga y Oracle mantienen una "excelente relación", según han comentado ambas partes. Hace unos meses la multinacional premió a la UMA por ser la institución que mayor número de alumnos aportó en el último hackathon organizado por el programa 'Enseña', en el que, además, dos grupos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática obtuvieron el primer y tercer puesto.

Los reconocimientos se entregaron este pasado martes en un acto organizado en la sede que la tecnológica tiene en Málaga Tech Park, y en el que el estudiantado asistió a charlas motivadoras para continuar con la trayectoria que han iniciado.