La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts

La casa del Grinch está en Málaga. En concreto, en Cuevas del Becerro, donde ha llegado por Navidad a través de un poblado navideño en el que no solo se puede encontrar a este emblemático personaje, sino al propio Papá Noel y un sinfín de actividades para todas las edades.

Este parque navideño que llegó a Cuevas del Becerro el pasado 29 de noviembre y se mantendrá hasta el 23 de diciembre es el poblado Niepon, una cita que llenará el municipio malagueño de castillos hinchables, animales, talleres y karts para celebrar estas fiestas en familia.

Fechas y horarios reservar de la visita al poblado navideño de Málaga

Este lugar de postal en el que se pueden visitar las casas de Papá Noel y el Grinch, así como una amplia variedad de decorados e iluminaciones se podrá visitar todos los sábados y domingos, así como el 22 y 23 de diciembre.

El parque navideño de Málaga con su propia casa de Papá Noel y el Grinch / Niepon

Para ello, será necesario acudir hasta el Paseo del Tilín, en el Molino de Harina, y reservar con antelación las visitas, que se desarrollan de 16.00 a 19.00 horas.

Actividades para niños y familias: talleres, pintacaras y animales

Durante el encuentro, los visitantes pueden explorar el poblado navideño, entregar sus cartas en persona al propio Papá Noel en su hogar y conocer al Grinch.

Además, los niños participan en diversos talleres navideños que se han organizado en el lugar, como el de creación de cartas o de manualidades con la ayuda de elfos, así como visitar a los animales que se encuentran en el recinto.

El lugar también cuenta con rincones mágicos para poder hacer fotos en familia, así como 'Niepoland', una zona infantil con castillos hinchables, pintacaras y karts a pedales.

Cómo reservar entradas para el parque navideño de Cuevas del Becerro

Todo ello se acompaña con la merienda navideña que se sirve en el parque, compuesta por tortitas con chocolate caliente, té o café, así como sus puestos de palomita, bebidas y garrapiñadas caseras.

Para poder acudir a este recinto que parece sacado de una postal navideña, es necesario reservar con antelación a través de las redes sociales de Niepon y el WhatsApp 664506634.

Precios de Niepon, el parque navideño de Cuevas del Becerro

Además, hay que abonar la entrada, que cuenta con distintas ofertas, como el pase para un adulto y un niño por 25 euros; dos adultos y un niño por 30 euros; uno o dos adultos y dos niños por 38 euros; y uno o dos adultos y tres niños por 46 euros.

Además, los mayores de 16 años pueden comprar una entrada individual de adulto por 8 euros.

Al encontrarse este parque navideño al aire libre, desde la organización aconsejan acudir al lugar con abrigo, guantes y gorro. Además, han explican que todos los niños deberán acudir acompañados de, al menos, un adulto, y las familias solo pueden llevar un máximo de tres niños bajo su responsabilidad.