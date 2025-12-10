Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bares MálagaFuncionariosAmanecerZBEUnicajaCalle LariosSoledadCiprésRobe IniestaTartas
instagramlinkedin

NAVIDAD

La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts

Los visitantes podrán disfrutar de pintacaras, manualidades y animales

El parque navideño de Málaga con su propia casa de Papá Noel y el Grinch

El parque navideño de Málaga con su propia casa de Papá Noel y el Grinch / Niepon

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

La casa del Grinch está en Málaga. En concreto, en Cuevas del Becerro, donde ha llegado por Navidad a través de un poblado navideño en el que no solo se puede encontrar a este emblemático personaje, sino al propio Papá Noel y un sinfín de actividades para todas las edades.

Este parque navideño que llegó a Cuevas del Becerro el pasado 29 de noviembre y se mantendrá hasta el 23 de diciembre es el poblado Niepon, una cita que llenará el municipio malagueño de castillos hinchables, animales, talleres y karts para celebrar estas fiestas en familia.

Fechas y horarios reservar de la visita al poblado navideño de Málaga

Este lugar de postal en el que se pueden visitar las casas de Papá Noel y el Grinch, así como una amplia variedad de decorados e iluminaciones se podrá visitar todos los sábados y domingos, así como el 22 y 23 de diciembre.

El parque navideño de Málaga con su propia casa de Papá Noel y el Grinch

El parque navideño de Málaga con su propia casa de Papá Noel y el Grinch / Niepon

Para ello, será necesario acudir hasta el Paseo del Tilín, en el Molino de Harina, y reservar con antelación las visitas, que se desarrollan de 16.00 a 19.00 horas.

Actividades para niños y familias: talleres, pintacaras y animales

Durante el encuentro, los visitantes pueden explorar el poblado navideño, entregar sus cartas en persona al propio Papá Noel en su hogar y conocer al Grinch.

Además, los niños participan en diversos talleres navideños que se han organizado en el lugar, como el de creación de cartas o de manualidades con la ayuda de elfos, así como visitar a los animales que se encuentran en el recinto.

El lugar también cuenta con rincones mágicos para poder hacer fotos en familia, así como 'Niepoland', una zona infantil con castillos hinchables, pintacaras y karts a pedales.

Cómo reservar entradas para el parque navideño de Cuevas del Becerro

Todo ello se acompaña con la merienda navideña que se sirve en el parque, compuesta por tortitas con chocolate caliente, té o café, así como sus puestos de palomita, bebidas y garrapiñadas caseras.

El parque navideño de Málaga con su propia casa de Papá Noel y el Grinch

El parque navideño de Málaga con su propia casa de Papá Noel y el Grinch / Niepon

Para poder acudir a este recinto que parece sacado de una postal navideña, es necesario reservar con antelación a través de las redes sociales de Niepon y el WhatsApp 664506634.

Precios de Niepon, el parque navideño de Cuevas del Becerro

Además, hay que abonar la entrada, que cuenta con distintas ofertas, como el pase para un adulto y un niño por 25 euros; dos adultos y un niño por 30 euros; uno o dos adultos y dos niños por 38 euros; y uno o dos adultos y tres niños por 46 euros.

Además, los mayores de 16 años pueden comprar una entrada individual de adulto por 8 euros.

Noticias relacionadas y más

Al encontrarse este parque navideño al aire libre, desde la organización aconsejan acudir al lugar con abrigo, guantes y gorro. Además, han explican que todos los niños deberán acudir acompañados de, al menos, un adulto, y las familias solo pueden llevar un máximo de tres niños bajo su responsabilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
  2. Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
  3. Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
  4. El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
  5. El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
  6. Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
  7. Un terremoto de magnitud 4.9 con epicentro en Fuengirola sacude Málaga
  8. El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales

Lucha contra la despoblación en Málaga: Algarrobo acogerá un centro de La Noria especializado en agricultura

Lucha contra la despoblación en Málaga: Algarrobo acogerá un centro de La Noria especializado en agricultura

La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts

La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts

Tres municipios de Málaga, entre los diez con más bares por habitante de España: este es el ranking nacional

Tres municipios de Málaga, entre los diez con más bares por habitante de España: este es el ranking nacional

El tiempo en Málaga: varios frentes atlánticos provocarán lluvias y un descenso térmico

El tiempo en Málaga: varios frentes atlánticos provocarán lluvias y un descenso térmico

Vox exige suprimir la plusvalía municipal por herencias en Málaga

Vox exige suprimir la plusvalía municipal por herencias en Málaga

Málaga, entre las provincias españolas donde más personas se sienten solas

Málaga, entre las provincias españolas donde más personas se sienten solas

El hombre que murió tras ser detenido en Torremolinos fue reducido con pistolas táser

El parque forestal de Málaga repleto de bosques, cumbres y animales: está a diez minutos del Centro

El parque forestal de Málaga repleto de bosques, cumbres y animales: está a diez minutos del Centro
Tracking Pixel Contents