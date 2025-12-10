El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas

El cielo de Málaga se ha teñido de un naranja muy intenso esta mañana, coincidiendo con el amanecer. El color ha ido ganando en fuerza desde las ocho de la mañana, cuando comienza a despuntar el sol, aunque ha sido sobre las 8.17 horas, momento en que amanece oficialmente con la salida del sol, cuando el color ha ganado en intensidad anaranjada y rojiza.

Pese a lo llamativo de este fenómino, desde la Agencias Española de Meteorología (Aemet) recalcaron que era un fenómeno vinculado exclusivamente a la salida del sol y al reflejo que hace la luz solar al entrar en la atmósfera, momento en que se dispersan los colores azules y violetas, y dejando pasar los tonos cálidos como el rojo y el naranja.

En este caso, descartó que hubiera calima que afectara a la intensidad de los colores, ya que el índice de polvo en el aire era muy bajo.

También se descartaba que fuera consecuencia de la contaminación, ya que los datos de la Aemet muestran que la calidad del aire en Málaga oscilaba entre buena y razonablemente buena a las 8.00 horas.

Noviembre y diciembre, los meses con más color

Lo que sí influye es la presencia de algunas nubes en el cielo, sin ser densas, que aumenta la dispersión de los rayos solares y la intensidad del color en el amanecer. También la humedad de la mañana tiene su papel en este fenómeno, conocido como 'arrebol' o 'candilazo'.

La posición de la Tierra respecto al sol en los meses de noviembre y diciembre hace que este fenómeno se aprecie especialmente en los amaneceres. La inclinación es mayor y los rayos de luz solar entran más bajos por el horizonte y deben recorrer una mayor distancia a través de la atmósfera, dispersando más los azules y violetas y aumentando la intensidad de los tonos anaranjados y rojizos.