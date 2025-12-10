Un ciprés de 60 años se juega su futuro en Pedregalejo

«Te da rabia cómo van desapareciendo los árboles de los barrios y todo es ladrillo y ladrillo por intereses económicos; da mucha pena», comenta Reyes Muñiz.

La casa de esta vecina del Valle de los Galanes linda con el número 3 de la calle San Federico, hoy un solar en el que, informa, se construirá un pareado; por lo que ‘sobran’ varios árboles, entre ellos un veterano ciprés casi pegado al patio de su vivienda.

Como explica, pudo escribir un correo al responsable de Parques y Jardines, Javier Gutiérrez del Álamo, quien le informó de que el Consistorio barajaba mover de sitio el ciprés «dentro de la parcela».

Sin embargo, cuenta Reyes Muñiz, también pudo hablar con otra persona experta del Ayuntamiento, quien le aseguró tajante «que era una barbaridad, porque en el momento en que lo saques se muere; el ciprés no sale adelante».

Portada del informe botánico. / La Opinión

Por este motivo, decidió encargar un informe sobre el estado ejemplar, para comprobar si, realmente, el traslado podía ser perjudicial para el árbol.

Encargado a una consultoría ambiental, el perito estimó que el ciprés común (Cupressus sempervirens), con una altura de 16,4 metros, tiene una edad que ronda los 62 años.

El estudio detalla además que el estado vegetativo es «bueno» y el fitosanitario de la copa es «óptimo», además de mostrar el ciprés un vitalidad «media alta».

El informe añade que el ejemplar no requiere ni la tala ni el trasplante y sólo necesita «medidas preventivas de saneamiento como la supervisión estructural cada 6, 12 meses y podas ligeras de saneamiento».

Vista del solar de calle San Federico, desde la casa vecina, con el ciprés junto a la yuca y al fondo, una araucaria. / A.V.

No aconseja el trasplante

De hecho, subraya que lo mismo una tala como un trasplante sería una medida «técnicamente desaconsejable y desproporcionada».

En concreto, alerta de que los trasplantes en cipreses de esta talla y especie provocan «alto estrés y baja viabilidad»; además de «pérdida irreversible de un elemento singular de referencia urbana»; y un «impacto ambiental y paisajístico superior al de la conservación con medidas».

Para el informe no hay ninguna evidencia técnica que obligue a eliminar el ejemplar de su emplazamiento y aconseja «la conservación (...) como opción principal y recomendada».

Gráfico del ciprés de calle San Federico en el informe / La Opinión

Para Reyes Muñiz, es necesario «adaptar el proyecto y que se respete el árbol». Por su parte fuentes próximas al Consistorio indicaron ayer a este diario que «las coníferas no admiten trasplante, y más de ese porte».

Respuesta del Ayuntamiento

Fuente municipales respondieron que han informado a la promotora de que -aunque la ordenanza permite eliminar el ejemplar y «compensar por nuevas plantaciones»- «debe preservarse por su valor botánico».

En este sentido, informaron de que se está estudiando el trasplante que, además de garantizado por un aval bancario, «no será autorizado hasta la aportación de un proyecto de trasplante que tenga el visto bueno del Servicio de Parques y Jardines». En la actualidad, señalaron, se está a la espera de este informe.

El caso de la Torre de San Telmo

A la polémica por el futuro de este ejemplar en el entorno de Pedregalejo se suma, como informó este periódico hace unos días, la denuncia presentada por las asociaciones de vecinos de Pedregalejo y El Palo por la construcción de 22 apartamentos turísticos en la zona de la Torre de San Telmo, que habría incluido la desparición de numerosos árboles.

Un portavoz de la promotora señaló que todo estaba en orden y que había permiso para eliminar los ejemplares, previo pago del correspondiente aval.

Por su parte la petición de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, en febrero de 2024, en la que instaba al Ayuntamiento a una "moratoria", ante la ola de demoliciones en el barrio ha caído en saco roto.