La Fresería abrirá su segundo local en Málaga: fecha de apertura y lugar elegido

La Fresería continúa con sus planes de expansión en Andalucía y abrirá su segundo local en Málaga. La cadena de las famosas fresas con chocolate, todo un fenómeno en redes sociales, refuerza así su presencia en la capital malagueña.

Las fresas más famosas del mundo desembarcaron por primera vez en Málaga capital en julio del pasado año. Ahora, la marca da un paso más y prevé abrir su nuevo local el 20 de diciembre de 2025.

La apertura será en un enclave estratégico de gran tránsito y afluencia de personas: el Centro Comercial Vialia, junto a la estación María Zambrano, una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad.

Este fenómeno social, con vídeos que superan los 100 millones de visualizaciones y una comunidad de más de 145.000 seguidores en redes, sigue generando largas colas en todos sus locales.

¿Qué venden en La Fresería de Málaga?

Los productos que se pueden encontrar son vasos grandes o pequeños hasta arriba de fresones y al que le puedes añadir salsas como chocolate con leche y avellanas, crema de chocolate Belga, chocolate blanco, crema Kinder, y pistacho, con toppings como Oreo, Lotus, nata montada, coco rallado, nueces, galletas Dinosaurus, y masa de cookie dough casero,