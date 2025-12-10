Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de médicosZBEFuncionariosUnicajaUrbanismoLos RondelesCalle LariosDrag RaceJorge MartínezMálaga CF
instagramlinkedin

Jornada

Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales analizan la economía española en Málaga

Expertos en Málaga debaten sobre la economía española, sus perspectivas y los desafíos que enfrenta a corto y medio plazo

José M. Domínguez (centro), con Antonio Pascual y Ángela Callejón.

José M. Domínguez (centro), con Antonio Pascual y Ángela Callejón. / l.o.

La Opinión

Málaga

La Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, con la colaboración del Instituto Econospérides, han organizado en Málaga una jornada para analizar la situación actual de la economía española, sus perspectivas a corto y medio plazo y los retos futuros. Bajo el título ‘La economía española: entre la nueva geopolítica y las reformas pendientes’, el Centro Cultural Fundación Unicaja acogió este encuentro, inaugurado por el presidente, José M. Domínguez, el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, y la presidenta del Instituto Econospérides, Ángela Callejón.

Los expertos José Manuel González-Páramo, Rafael López del Paso, Diego Martínez, abordaron el análisis desde perspectivas europeas, nacionales y autonómicas. También hubo un panel que analizó los retos inmediatos de la economía española, en el que participaron además José María O’Kean, Natalia Sánchez Romero y Manuel Alejandro Cardenete Flores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
  2. Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
  3. Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
  4. El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
  5. El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
  6. Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
  7. Un terremoto de magnitud 4.9 con epicentro en Fuengirola sacude Málaga
  8. El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales

El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas

El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas

Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales analizan la economía española en Málaga

Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales analizan la economía española en Málaga

La autopsia determinará la causa de la muerte del hombre tras ser reducido en Torremolinos

La autopsia determinará la causa de la muerte del hombre tras ser reducido en Torremolinos

Un ciprés de 60 años se juega su futuro en Pedregalejo

Un ciprés de 60 años se juega su futuro en Pedregalejo

Las multas por saltarse la ZBE harán que la recaudación total de tráfico se dispare en Málaga hasta los 18 millones

Las multas por saltarse la ZBE harán que la recaudación total de tráfico se dispare en Málaga hasta los 18 millones

La Junta de Andalucía lanza una campaña para fomentar la convivencia entre residentes y turistas

La Junta de Andalucía lanza una campaña para fomentar la convivencia entre residentes y turistas

Primer día de la huelga de médicos en Málaga: consultas canceladas y mayor afluencia en Urgencias

La drag malagueña Satín Greco, nueva reina de 'Drag Race España': "La Greco es más 'typical' que el ibérico"

La drag malagueña Satín Greco, nueva reina de 'Drag Race España': "La Greco es más 'typical' que el ibérico"
Tracking Pixel Contents