Jornada
Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales analizan la economía española en Málaga
Expertos en Málaga debaten sobre la economía española, sus perspectivas y los desafíos que enfrenta a corto y medio plazo
La Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, con la colaboración del Instituto Econospérides, han organizado en Málaga una jornada para analizar la situación actual de la economía española, sus perspectivas a corto y medio plazo y los retos futuros. Bajo el título ‘La economía española: entre la nueva geopolítica y las reformas pendientes’, el Centro Cultural Fundación Unicaja acogió este encuentro, inaugurado por el presidente, José M. Domínguez, el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, y la presidenta del Instituto Econospérides, Ángela Callejón.
Los expertos José Manuel González-Páramo, Rafael López del Paso, Diego Martínez, abordaron el análisis desde perspectivas europeas, nacionales y autonómicas. También hubo un panel que analizó los retos inmediatos de la economía española, en el que participaron además José María O’Kean, Natalia Sánchez Romero y Manuel Alejandro Cardenete Flores.
