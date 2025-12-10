La hermana de Pablo Ráez presenta un libro en su homenaje: "Su legado sigue. Pablo sigue muy vivo"

Hace siete años desde que Málaga y parte de España se despidió de Pablo Ráez, aquel chico de Marbella que, desde la cama de un hospital, convirtió el "Siempre fuertes" en un grito colectivo y disparó las donaciones de médula ósea en todo el país.

Hoy, su nombre vuelve a escucharse, porque su hermana Esther Ráez presenta 'Sofía y el misterio del cielo', un cuento infantil que vuelve a poner honrar la memoria de Pablo.

Esther explica que este libro, explica, nace de una necesidad muy íntima: "Es un cuento que nace de la necesidad de explicar a mi niña de seis años quién es mi hermano Pablo", cuenta.

Sofía no llegó a conocer a su tío, pero crece rodeada de fotos, recuerdos, anécdotas: "Ha empezado a preguntar que cuándo iba el tito a verla", relata Esther. Y ahí llegó la pregunta que lo descolocó todo: "¿Y cómo se llega al cielo?".

Entre la espada y la pared, como ella misma reconoce, decidió escuchar antes de responder: "Le pregunté cómo pensaba ella que era y el cuento es, en el fondo, una conversación entre las dos", explica.

Un libro para los niños y la familia

El libro, ilustrado por Cristina Barba, está pensado para ser leído en familia. Las imágenes recogen lo que va sucediendo en la historia, pero la verdadera fuerza está en las palabras compartidas en voz alta: juegos, preguntas, recuerdos y ese “Día Especial del Tito Pablo” en el que la niña y los suyos celebran la vida de quien ya no está físicamente, pero sigue formando parte del hogar.

Esther Ráez, con su hija, la protagonista del cuento, en la presentación / Gregorio Marrero

Es un cuento para niños de entre 5 y 9 años, sí, pero también una herramienta para adultos que no siempre saben por dónde empezar a hablar de muerte y duelo con los más pequeños.

“Los españoles no hablamos de la muerte, es tabú”, dice Esther con calma. Y ahí está una de las claves de esta obra: abrir una rendija. “Me gustaría que pueda ser una herramienta para abordar de manera sana y bonita este tema", añade.

El legado de Pablo Ráez

En cada página se cuela también el legado de Pablo: "De Pablo hablamos diariamente, Pablo está aún en nuestra vida, es que está muy vivo, siempre estamos hablando de él”, confiesa su hermana.

Y no solo en casa: "A día de hoy hay gente que me escribe contándome cómo mi hermano les ayudó". El joven deportista que revolucionó la donación de médula con su reto del millón de donantes y su lema “Siempre fuertes” sigue siendo referencia para miles de personas que se atreven a hacerse preguntas, donar, implicarse.

Ahora, ese legado se transforma en literatura infantil. Sofía y el misterio del cielo aborda el duelo infantil con una mezcla delicada de realismo y poesía, sin edulcorar, pero sin perder la ternura: "Es útil para familias, pero también para docentes, psicólogos y profesionales de la salud mental que buscan recursos para acompañar procesos de pérdida y fomentar la resiliencia de los niños", recalca Esther.