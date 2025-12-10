Impacto de la huelga de médicos en Andalucía: 58.000 consultas canceladas y 670 operaciones suspendidas

Málaga encara el segundo día de cuatro de la huelga de médicos convocada en toda España para mostrar el rechazo de la profesión al borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad. Los médicos de la provincia han vuelto a parar y más de 300 facultativos se han concentrado este miércoles por la mañana frente a la Subdelegación del Gobierno al grito de: ‘No es vocación, es explotación’.

La Junta de Andalucía ha fijado el seguimiento del paro en Málaga en un 33,39%, una cifra ligeramente superior a la registrada en la primera jornada (32,33%). Por su parte, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) eleva la cifra a casi el 80%: un 64% en Atención Primaria y del 70 al 90% en Atención Hospitalaria. Su presidente, Antonio Martín, ha vuelto a denunciar que los servicios mínimos han sido “abusivos” y superiores a los de un día festivo.

A pesar de ello, ha afirmado estar “muy contento” con la respuesta de los compañeros de la provincia, que no solo han respaldado el paro sino también las concentraciones convocadas tanto el martes —a la que acudieron cerca de un millar de facultativos— como la de este mismo miércoles, que indica que ha estado secundada por más de 300 profesionales.

Reclaman un Estatuto Propio

“Aquí no hay diferencia de especialidad ni de Primaria u Hospitalaria. Aquí los beneficios de un Estatuto Propio, que es lo que nosotros reivindicamos, es para todos por igual”, ha subrayado el presidente del SMM, que anima a los profesionales de la provincia a continuar apoyando la protesta que se extenderá hasta el próximo viernes 12 de diciembre.

Los médicos se concentran ante la Subdelegación del Gobierno en Málaga en el segundo día de huelga / L.O.

“Lo que pedimos es que el médico sea oído”, ha destacado el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, que también ha estado presente en la concentración de este miércoles. “La sociedad debe saber que no la estamos haciendo contra los pacientes, sino al contrario: a favor de los pacientes, porque con esta medida es la forma de que el sistema sanitario nacional se pueda mantener. Como sigamos en esta dinámica, sin modificaciones, sin hacer unas estructuras que se actualicen y se adapten al tiempo real, difícil será la sostenibilidad del sistema sanitario”, ha explicado Navarro.

Impacto en los hospitales y centros de salud

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha dado a conocer este miércoles en declaraciones a los medios el impacto que tuvo el primer día de huelga a nivel asistencial en Andalucía. Solo el martes, provocó la cancelación de 36.000 consultas en Atención Primaria, 22.000 consultas externas, 670 cirugías y 20.000 pruebas diagnósticas.

Sanz ha exigido al departamento de Mónica García que "se siente de una vez por todas a negociar" y que "retire el borrador del Estatuto Marco por ser inviable". Asimismo, ha asegurado que se trata del "mayor conflicto sanitario de los últimos años" y que está teniendo ya "consecuencias" en la atención sanitaria que se presta en Andalucía.

“Esta no es una protesta contra las comunidades autónomas sino contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha abandonado a los profesionales sanitarios y ha presentado una propuesta de Estatuto Marco improvisada, sin financiación y sin diálogo con nadie", ha remarcado.

Este mismo miércoles por la tarde, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) han emitido un comunicado informando de que han sido convocados por el Ministerio de Sanidad para una nueva reunión mañana a las 11.00 horas en Madrid. Ambas organizaciones atribuyen esta nueva llamada al “elevado seguimiento de las dos primeras jornadas de huelga” y confían en que “se pueda imponer la voluntad de diálogo por ambas partes y el ministerio que lidera Mónica García recapacite con la intención de atender las demandas del colectivo médico y facultativo”.

Próximas movilizaciones

Mientras tanto, el calendario de movilizaciones se mantiene tal y como estaba fijado. En el caso de Málaga, hay convocada una concentración a las 11.30 horas en la puerta del Pabellón A del Hospital Regional. A continuación, habrá una manifestación que recorrerá la semiglorieta intersección entre la Avenida Carlos de Haya, calle del Ciprés y Avenida Santa Rosa de Lima.

El presidente del SMM ha lamentad los daños colaterales que esta convocatoria de huelga pueda estar causando a los pacientes, pero también ha recordado que no les han dejado otra alternativa. "Llevamos meses, desde el año pasado, intentando transmitirle a la ministra lo que queríamos y nos hemos esforzado. Nadie quiere hacer una huelga, ni llegar a ese momento", ha insistido Martín, que ha destacado que estos dos días ha percibido el apoyo de la población. "Hemos conseguido que la sociedad entienda nuestros motivos", añade.

La principal reivindicación del colectivo es la creación de un Estatuto Propio que reconozca las particularidades de la profesión, así como, una mesa de negociación propia, donde sus demandas no queden diluidas entre colectivos con realidades y problemáticas diferentes.

Asimismo, exigen una reclasificación profesional, que reconozca la responsabilidad y formación del colectivo médico. Entre sus principales reclamaciones se encuentra también una correcta regulación de la jornada de guardia. Piden que sea considerada como actividad extraordinaria, que compute para la jubilación y acabar con las guardias de 24 horas. Del mismo modo, exigen regular la jornada laboral y los descansos, ya que, actualmente, pueden llegar a realizar hasta 60 o 70 horas semanales.