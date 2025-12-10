Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación del cáncer en Málaga: el Gobierno de España premia por su labor al oncólogo Emilio Alba

El médico e investigador de Archidona recibirá uno de los premios Plaza de España que concede la delegación del Ejecutivo nacional en Andalucía

Emilio Alba, durante un acto.

Emilio Alba, durante un acto. / Álex Zea

Cristóbal G. Montilla

Cristóbal G. Montilla

Málaga

La investigación del cáncer en Málaga tiene, desde hace un tiempo, repercusión a nivel nacional e internacional. Y, sin perder de vista esta contribución científica al campo de la oncología, el Gobierno de España premiará por su labor al oncólogo Emilio Alba. El médico e investigador de Archidona recibirá uno de los premios Plaza de España que concede la delegación del Ejecutivo nacional en Andalucía, durante una ceremonia prevista este viernes 12 de diciembre en Sevilla.

Al catedrático de Oncología Médica de la Universidad de Málaga (UMA) Emilio Alba, se le entregará el galardón que corresponde a esta provincia al tratarse de "una de las figuras más influyentes en la lucha contra el cáncer en España, tanto por su labor clínica como por su aportación investigadora", según recordó el Gobierno de España. "En 2025, dejó el servicio clínico para centrarse en la investigación oncológica y desde el Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES) de la Universidad malagueña trabaja en la biopsia líquida y en terapias personalizadas basadas en marcadores moleculares. Emilio Alba ha situado a Málaga en el mapa de investigación oncológica internacional", añadieron para glosar su trayectoria y justificar la concesión del galardón.

Otras provincias

En relación al resto de provincias andaluzas, en esta edición también se ha premiado a la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) (Almería), la guionista y realizadora Rocío Sepúlveda (Cádiz), el grupo de rock Medina Azahara (Córdoba), el Real Club de Tenis (Huelva), la periodista gazatí Huda Emad Hegazi (Jaén) y el comunicador y humorista Manu Sánchez (Sevilla).

Igualmente, la Delegación del Gobierno de España en Andalucía ha concedido al primer presidente electo de la Junta de Andalucía, el socialista Rafael Escuredo, la mención especial de estos galardones.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompañada del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, presidirá el acto de entrega de estos galardones, que concede anualmente la Delegación del Gobierno de Andalucía. Y que, en esta nueva edición, cuenta con nueve reconocimientos entre personas, colectivos, instituciones y empresas de la comunidad andaluza que han destacado por su solidaridad, cooperación, justicia social y convivencia democrática, además de contribuir a promover la ‘marca España’ dentro y fuera de España.

Desde 2005, en fechas próximas al Día de la Constitución, se entregan estos premios a entidades y personalidades que han destacado en distintos ámbitos sociales, culturales, deportivos o científicos por el cumplimiento, la defensa y la difusión de los valores democráticos recogidos en la Carta Magna española. La gala de esta edición se desarrollará, a partir de las 12.00 horas de este viernes 12 de diciembre, en la sede de la Fundación CajaSol en Sevilla.

Investigación del cáncer en Málaga: el Gobierno de España premia por su labor al oncólogo Emilio Alba

Investigación del cáncer en Málaga: el Gobierno de España premia por su labor al oncólogo Emilio Alba

