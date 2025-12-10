Málaga presenta una candidatura "sólida y competitiva" para convertirse en la sede de la Autoridad Aduanera de la UE

Málaga se quedó a las puertas en 2016 de convertirse en Capital Europea de la Cultura. Tampoco fue elegida, más recientemente, para albergar la Exposición Internacional 2027, quedándose con la miel en los labios tras Zagreb. Y acaba de renunciar a ser sede del Mundial de 2030. Ahora quiere lograr la visibilidad internacional que le negaron estos importantes proyectos de ciudad, que terminaron en fracaso, convirtiéndose en sede de la nueva Autoridad Aduanera de la Unión Europea, o EUCA, según las siglas en inglés. La capital ha iniciado este miércoles en Bruselas esta carrera con la presentación de una candidatura "sólida y competitiva" que aspira a imponerse a otras ocho ciudades del continente y que compiten en esta elección.

Esta agencia, que comenzará a funcionar el próximo año 2026, es una de las piezas clave de la reforma aduanera de la UE, que busca responder al aumento masivo de la llegada de mercancías hacia el bloque derivada del auge del comercio en línea, sobre todo desde China, que está dificultando el control de los productos que entran a la Unión y sobrecargando a las autoridades nacionales. La EUCA está vinculada también a la creación de un sistema electrónico único para las gestiones aduaneras, de cuyo mantenimiento y gestión será responsable la ciudad que, finalmente, sea elegida para acoger estas oficionas.

La Autoridad Aduanera de la UE, que será una agencia descentralizada, tendrá como función principal la gestión de los datos a través de un Centro de Datos, así como la puesta en común de los conocimientos especializados y las competencias actualmente dispersas en toda la UE, con el fin de guiar, coordinar y apoyar a las autoridades aduaneras nacionales.

Así, la Autoridad Aduanera coordinará la gestión operativa de las crisis y será el interlocutor aduanero central de las autoridades no aduaneras encargadas de preservar la integridad del mercado único.

Deberá estar plenamente operativa en enero de 2028. Empleará a unas 250 personas y se encargará de coordinar la actividad de las autoridades nacionales y de gestionar el nuevo Centro de Datos unificado con el que la UE prevé facilitar el control de las mercancías.

Las otras ciudades candidatas son Lieja (Bélgica), Lille (Francia), Zagreb (Croacia), Roma (Italia), La Haya (Países Bajos), Varsovia (Polonia), Oporto (Portugal) y Bucarest (Rumanía).

Colaboración entre las administraciones

La de Málaga es una candidatura "de país", se ha encargado este miércoles de destacar el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la presentación de la candidatura en la sede de la Representación Permanente de España Ante la Unión Europea (REPER), en la capital belga.

Moreno subrayó la "estrecha colaboración" de las distintas admnistraciones que apoyan a la ciudad en esta aspiración. El presidente andaluz fue uno de los ponentes en un acto que contó también con las intervenciones del embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso; el patrono de la candidatura, el excomisario de Economía y exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia; el alcalde Francisco de la Torre; y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

"Candidatura ganadora"

Todos han coincidido a la hora de alabar la privilegiada situación estratégica de Málaga para ser la sede de la EUCA. "Una ciudad que reúne todos los requisitos y todos los estándares de excelencia en esta materia para que sea designada. Una candidatura ganadora", sentenció Montero, que cerró el turno de palabra.

Con anterioridad, por ejemplo, Almunia alabó la cercanía de Málaga con el puerto de Algeciras, el cuarto en volumen de tráfico de toda Europa, a solo 130 kilómetros de la capital. Lo hizo tras el visionado de un vídeo que destacaba los encantos y atractivos de Málaga y su entorno, algo de lo que también se encargó, con gran entusiasmo además, el propio alcalde, Francisco de la Torre, que inició y cerró su intervención en inglés. El regidor puso de manifiesto la potencialidad de Málaga al explicar la candidatura, "una ciudad con las ventajas de una gran ciudad, pero sin aglomeraciones", dijo. "Con conectividad internacional y una oferta cultural y deportiva muy completa. Una ciudad con calidad de vida y muy segura, uno de nuestros principales activos", señaló.

De la Torre hizo hincapié en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, en que Málaga es polo de atracción de talento, elegida por miles de ciudadanos de la UE, y también de inversiones extranjeras, "empresas que tras un análisis exhaustivo, se deciden por Málaga y ponen su confianza en nuestro ecosistema", dijo. Y puso como ejemplo de liderazgo tecnológico la presencia de Google, Vodafone, Oracle o del futuro Imec.

También puso de relavancia la coexistencia, en apenas 12 kilómetros de distancia, de un "triángulo isosceles" que conformarían la estación de alta velocidad, el aeropuerto (que conecta con 156 destinos de 38 países distintos) y el Málaga TechPark. O la presencia de escuelas internacioneles y cuatro campus universitarios. "Málaga, no solo atrae talento y empresas, sino que se proyecta como un motor de crecimiento, de seguridad y de excelencia tecnológica para toda Europa", insistió.

Posibles ubicaciones que Málaga ofrece como sedes para la Autoridad Aduanera de la UE si es elegida. / Ayuntamiento de Málaga

Tres posibles sedes en Málaga

En su presentación, el alcalde informó de que este nuevo organismo aduanero europeo dispone en Málaga de tres edificios complementarios a elegir para establecerse. Se trata de tres proyectos privados de oficinas: Ágora, "listo para uso inmediato", junto a Tabacalera; Noa, que estaría disponible en nueve meses, dijo el regidor, entre las torres de Martiricos y el estadio de La Rosaleda; y Marítimo 26, previsto para finales de 2027, en el Paseo Marítimo Antonio Machado. "Es la EUCA la que tiene que decidir cuál le interesa más", señaló.

Además, la Junta y el Ayuntamiento de Málaga ofrecen una subvención de 12 millones de euros (al 50%) distribuida en dos millones anuales durante seis años destinada a cubrir el alquiler, la reforma y el mantenimiento de esta sede. Pero si por "motivos de seguridad" fuera necesario un edificio exclusivo para la EUCA el Ayuntamiento de Málaga estaría en disposición de adquirir el edificio que elijan los responsables y garantizar así la protección total de los espacios no utilizados. "La garantía es plena, sin riesgo alguno". Y también ofrecemos una parecela gratis, de 8.000 metros cuadrados de superficie, para construir una sede personalizada, que combine sostenibilidad, inclusividad, belleza y respeto por la tradición local".

Desde su punto de vista, Málaga es una ciudad "madura, una ciudad muy bien conectada, interconectada, una ciudad europea, una ciudad mediterránea que cumple todos los requisitos para ser precisamente sede de una importante institución europea".

De la Torre, durante su discurso en Bruselas. / Ayuntamiento de Málaga

"Málaga quiere soñar a lo grande"

Por su parte, Juan Moreno, que aseguraba hablar en su triple condición de presidente del Gobierno andaluz, copresidente del Comité Europeo de las Regiones y "en especial como malagueño", explicó que la región vive un "vendaval" de modernidad, innovación y progreso, fundamentalmente centralizado en Málaga, "que quiere soñar a lo grande y puede competir en cualquier ámbito que nos propongamos". Según Moreno, Málaga es la ciudad ideal para acoger operaciones aduaneras transfronterizas, gracias a su ecosistema tecnológico consolidado y por su privilegiada situación estratégica, "como puerta de África y puente con Iberoamérica".

El presidente de la Junta, además de expresar su confianza y deseo de que Málaga sea la sede de la Autoridad Aduanera, ha señalado que esto sería lo "justo" para el sur de la Unión Europea, toda vez que ya se ha decidido que otras instituciones de la UE se ubiquen en la zona norte. Y en su discurso hizo alusión, para garantizar el "equilibrio geográfico en la toma de decisiones" a la elección de la Agencia Europea del Medicamento, a la que aspiraba España y finalmente fue elegida Amsterdam; y a la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales, en Frankfurt, "ambas en el norte de europa".

Presentación de la candidatura de Málaga para convertirse en sede de la futura EUCA. / Ayuntamiento de Málaga

"Una ciudad para ser feliz"

Por último, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que empezó recitando versos de 'Málaga ciudad del Paraíso' del Nobel de Literatura Vicente Aleixandre y citó a figuras tan relevantes como García Lorca, Luis Cernuda, Victoria Kent, María Zambrano, Picasso y hasta Antonio Banderas, resaltó el "equilibrio entre la tradición y la modernidad" de Málaga y la importancia que para esta ciudad supondría albergar esta EUCA en un contexto de "explosión del comercio electrónico, transformación digital e implantación de la Inteligencia Artificial".

La vicepresidenta puso de manifiesto solvencia, capacidad y excelencia técnicas y la ubicación geoestratégica de Málaga para acoger este organismo. Ha destacado también tanto el posicionamiento geoestratégico de la ciudad y su excelente conectividad, así como el ecosistema económico y del conocimiento “pujante” que alberga la ciudad y los atractivos que ofrece en cuanto a calidad de vida, seguridad y servicios públicos e infraestructuras sanitarias y educativas de excelencia, algo que constituye una “ventaja competitiva clara” de la candidatura malagueña.

Montero, que ha recordado el respaldo institucional con que cuenta esta candidatura por parte de todas las administraciones públicas, junto a la sociedad civil malagueña, ha aludido además a la experiencia aduanera que posee España, con organismos capaces de gestionar grandes volúmenes de comercio.

Montero fue incisiva cuando afirmó que Málaga es "la mejor candidata" por las oportunidades técnicas y logísticas que ofrece, pero también de calidad de vida, porque hay "pocos sistios donde uno se imagina siendo simplemente feliz".

De la Torre y Almunia siguen a Moreno y Montero para presentar la candidatura de Málaga a la EUCA. / Ayuntamiento de Málaga

Elección

La elección de la sede de esta Autoridad Aduanera se debe efectuar conjuntamente por el Consejo y el Parlamento Europeo, basándose en los criterios de la Comisión Europea, que analizará hasta el 8 de enero las opciones recibidas y remitirá una evaluación sobre las que cumplen los requisitos al Parlamento Europeo y al Consejo.

Las candidaturas también deberán defenderse ante el Consejo y el Parlamento Europeo a inicios de 2026. Posteriormente se producirán las votaciones conjuntas en ambas instituciones, algo previsto para febrero de 2026, que será cuando previsiblemente se conozca la ciudad elegida para albergar la Autoridad Aduanera Europea.