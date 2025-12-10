Málaga, entre las provincias españolas donde más personas se sienten solas

Málaga se sitúa entre las provincias de España donde más crece la soledad no deseada. Así lo refleja el Mapa Nacional de la Soledad no Deseada, elaborado a partir de los datos del Teléfono Dorado, uno de los principales barómetros de la soledad en nuestro país.

¿Qué es el Teléfono Dorado?

El Teléfono Dorado (900 22 22 23) —una iniciativa liderada por la Fundación Social Padre Ángel y Mensajeros de la Paz— es un servicio gratuito y confidencial creado hace 30 años para ofrecer acompañamiento emocional a personas que se sienten solas.

En estas tres décadas, el Teléfono Dorado ha recibido más de 7,2 millones de llamadas, convirtiéndose en una referencia para medir y entender la soledad en España.

Andalucía, junto a Madrid y País Vasco son los epicentros de la soledad. De hecho, la autonomía andaluza congrega al 19,7% del total de las llamadas. En números, el Teléfono Dorado recibió en 2024 un total de 5.536 llamadas.

Por provincias, el mapa incide en dos provincias andaluzas como las más "solitarias": Málaga y Córdoba. Aquí se combinan dos realidades que agravan el aislamiento: amplias áreas rurales envejecidas y entornos urbanos donde muchas personas carecen de red familiar cercana.

Soledad en los jóvenes

La soledad ya no solo afecta a los mayores. En 2024, la cifra de jóvenes menores de 35 años que levantaron el Teléfono Dorado creió, porque necesitaban hablar "con alguien real". Jóvenes que piden ayuda tras situaciones de ruptura, migración a otra ciudad o pérdida de vínculos familiares.

Aunque la fundación ha detectado un aumento de llamadas de jóvenes, la soledad no deseada golpea con especial fuerza a las personas mayores, que sigue siendo el grupo más numeroso, y a las mujeres, que representan el 55 % de quienes buscan apoyo emocional.

Cada vez más jóvenes se sienten solos. / EFE/Miguel Toña

En España, una de cada cinco personas se siente sola (el 20 % de la población), una soledad no deseada que se cronifica cuando se prolonga durante dos o más años, situación que viven seis millones y medio de personas (el 13,5 %).

Los mayores de 65 años siguen siendo el grupo más numeroso, pero también el más diverso. Hay quien llama tras perder a su pareja, quien siente que ya no cuenta para sus hijos, o quien simplemente necesita hablar cada día para combatir el silencio. Seis de cada diez viven solos y un 30 % reconoce no recibir visitas en semanas.

En la ‘Generación X’ (40-65 años) se aprecia una soledad silenciosa, muchas veces asociada a la separación, la inestabilidad laboral o el cuidado de padres mayores y la falta de tiempo para la vida social.

El 55 % de las personas que buscan apoyo emocional son mujeres. Muchas son viudas o separadas, con mayor esperanza de vida y una carga histórica de cuidados que, en la vejez, se convierte en una ausencia de redes propias.

Otros condicionantes

La mayoría de las personas que buscan acompañamiento viven solos (64 %), mientras que apenas un 2 % comparte el hogar con sus hijos. La ausencia cotidiana de compañía es, en muchos casos, el detonante del malestar emocional, argumentan los expertos.

La soledad sigue afectando, en su mayoría, a los mayores. / La Opinión

La soledad no depende del nivel económico, pero la falta de recursos suele dificultar aún más el acceso a actividades, espacios comunitarios o redes de apoyo. Un 51 % se identifica como clase media y un 27 % como clase baja.

Respecto al nivel educativo, atraviesa todos los niveles: el 45 % cuenta con estudios secundarios, el 39 % con formación primaria y un 7 % con estudios superiores.

En relación con el estado físico y emocional, cuatro de cada diez personas mencionan dolencias físicas persistentes, mientras que un 23 % reconoce síntomas de depresión y un 11 % ansiedad o angustia.

La mayoría de las personas reclaman actividades, talleres, centros de día y espacios de encuentro que permitan relacionarse y crear vínculos reales.