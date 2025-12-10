Navidad en el centro de Málaga: animación, música, talleres temáticos y un belén viviente

El encendido de la calle Larios marcó el comienzo de la Navidad en el centro de Málaga, dando paso a una extensa programación navideña que incluye animación, música y talleres temáticos. Entre las actividades a destacar se encuentran las tradicionales zambombas, el belén viviente y una charanga en autobús, entre otras actividades. Igualmente, el distrito colabora en la celebración de múltiples actividades organizadas por el tejido asociativo y el vecindario de las distintas barriadas.

Además, desde hoy se puede disfrutar de la Muestra Navideña de los Corralones de La Trinidad y El Perchel, que se celebrará hasta el 13 de diciembre. Este programa cultural incluye visitas históricas, talleres, actuaciones de coros, teatro de títeres, conferencias y un Belén Viviente. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto comunitario #SomosBarrio.

Programación de actividades

12 de diciembre

Concierto de Navidad Infantil en la Catedral de Málaga, organizado por la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas ‘La Coracha’ en colaboración con la Junta Municipal de Distrito, a las 19:00 horas.

12 de diciembre

Belén Viviente en el Perchel acompañados por una pastoral con narrador. Organizado por la Asociación de Vecinos Espencillas del Perchel, con la colaboración de la Junta Municipal de Distrito y la Hermandad de la Orden de Santo Domingo de Guzmán de Nuestro Padre Jesús de la Humillación y Perdón y María Santísima de la Estrella.

14 de diciembre

Borrachuelada en la plaza Patrocinio en la sede de la Asociación Victoriana de Capuchinos. De 18.00 a 21.00 horas.

15 de diciembre

Concierto de Navidad con motivo del 50º aniversario del Orfeón Universitario en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja. A las 19.30 horas

16 de diciembre

Concierto de la Banda de Música de la Marina Alemana de Kiel-Banda de Música Cruz del Humilladero en el Patio de los Naranjos de la Catedral. A las 17.15 horas.

18 de diciembre

Concierto de Navidad en la casa Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío Coronada en colaboración con la Junta Municipal de Distrito. De 19.00 a 20.00 horas.

20 de diciembre

Aguinaldo de la Suerte en calle Lagunillas. La actividad está organizada por la Hermandad Sacramental de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío Coronada y la Junta del Distrito Centro. De 10.30 a 14.30 horas.

Zambomba del Buen Pastor ‘Los de siempre’ en la plaza de la Crucifixión. La actividad está organizada por la Junta Municipal de Distrito en colaboración con la Hermandad y de Crucifixión y la Parroquia del Buen Pastor. A las 21.00 horas

22 de diciembre

Concierto Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios de Granada en la Basílica de la Catedral de Málaga. La actividad está organizada por la Fundación Unicaja. A partir de las 19.30 horas.

23 de diciembre

En la explanada del Mercado de Mayoristas se ha organizado un programa de actividades que consiste en talleres de pintura y bordado, pinta caras infantil, cuenta cuentos, actuación de la Escolanía, yincana navideña, entre otras actividades, para toda la familia. El programa está organizado por Fundación Hogar Abierto y cuenta con la colaboración de la Junta Municipal del Distrito, la Asociación de Empresarios del Soho, la Asociación de Escritores de la Generación del 2022. AMPA ‘La Barraca’, Bendita Puntada y Uniformes Costa del Sol. De 10:00 a 14:00 horas. También habrá un mercadillo hasta las 21.00 horas.

24 de diciembre

Bus de animación que recorrerá las calles del Centro, organizado por la Junta Municipal de Distrito. De 11:00 a 14:00 horas.

26 de diciembre

Parque de Navidad en la plaza Patrocinio organizado por la Junta Municipal de Distrito en colaboración con la Asociación Victoriana de Capuchinos y La Fuente. De 10.30 a 14.30 horas.

27 de diciembre

Zambomba en el CEIP Nuestra Señora de Gracia organizada por la Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad, Cáritas y la Iglesia Nuestra Señora de la Victoria en colaboración con la Junta Municipal de Distrito. De 14.00 a 00.00 horas.

2 de enero

Veladilla y Parque de Navidad en la plaza Fray Alonso de Santo Tomás. La actividad está organizada por la Junta Municipal de Distrito en colaboración con la Asociación de Vecinos de Espencillas del Perchel y Antigua Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores Coronada (Dolores del Puente). De 17:30 a 22:30 horas.

Llegada de los Reyes Magos y espectáculo navideño, en la plaza del Santuario de la Victoria, a partir de las 18.00 horas.

5 de enero

Visita de sus Majestades los Reyes Magos a la sede de la Peña La Biznaga. A las 20.00 horas.

6 de enero

Llegada de los Reyes Magos a la Parroquia de Fátima. A las 12.00 horas.