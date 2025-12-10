Pacientes afectados por la huelga de médicos en Málaga: “Tenía la cita para hoy y me encuentro con que no hay médicos”

La segunda jornada de la huelga de médicos se ha dejado notar desde primera hora en los centros sanitarios de Málaga. Son muchos los pacientes malagueños que han acudido este miércoles a su cita y se han encontrado con que no podían ser atendidos porque su médico había secundado la huelga nacional, convocada para mostrar el rechazo del colectivo al borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.

La Consejería de Sanidad ha fijado el seguimiento del paro en este segundo día en un 33,39% en la provincia de Málaga, una cifra ligeramente superior a la registrada en la primera jornada (32,33%). Solo durante el primer día de huelga se cancelaron en toda Andalucía 36.000 consultas en Atención Primaria y 22.000 en los hospitales, además de 670 cirugías y 20.000 pruebas diagnósticas, según los datos de la Junta. La jornada de paro aún se prolongará durante dos días más, hasta el viernes 12 de diciembre.

Este miércoles su impacto se ha seguido notando tanto en los centros de salud como en los hospitales de la capital malagueña. Algunos pacientes han tenido suerte y han podido ser atendidos porque su médico no había secundado la huelga o formaba parte de los servicios mínimos, mientras que otros muchos han tenido que volver a sus casas con las manos vacías. A pesar de las molestias ocasionadas, los malagueños se muestran, en general, comprensivos y respaldan la decisión de los médicos de luchar por sus derechos a través de la huelga.

Testimonios de pacientes

Es el caso de Dulce. Tenía cita esta mañana en el centro de salud de El Palo para que el médico de cabecera le leyera unas analíticas, pero cuando ha llegado le han informado de que su médico ha decidido hacer huelga. “Me da coraje, pero lo entiendo porque están en su derecho”, señala la malagueña, que comparte que le han dado cita para el lunes que viene. La misma situación le ocurrió a Franci Elena, a quien tampoco le pudieron atender esta mañana por el mismo motivo. Aunque le dieron cita para más tarde, no pudo aprovecharla porque tenía que entrar a trabajar.

“Tenía la cita para hoy, porque no me puedo mover del dolor, y me encuentro con que no hay médicos”, cuenta María Farfan Peña. Había escuchado ayer en las noticias lo de la huelga de médicos y se imaginaba que había muchas posibilidades de que no le atendieran, pero, aun así, ha querido intentarlo. Al llegar a la consulta, ha visto que había un cartel informando de que su médico estaba de huelga. De manera que, se ha acercado a la Administración a preguntar y le han dado cita para el lunes siguiente. “Entiendo que esto no es culpa de ellos, sino de que lo están haciendo muy mal y que va cada día a peor”, comenta la malagueña, que afirma: “que se vayan de huelga lo veo muy bien”.

Centros de salud

María Victoria es otra de las pacientes que se ha topado esta mañana con el cartel de que su médico de familia secundaba el paro y que su cita de las 9.30 horas se aplazaba al lunes que viene. En su caso iba a recoger los resultados de una analítica, aunque sin mucha esperanza, pues era consciente de la huelga. Sin embargo, como el martes atendieron a su marido en el mismo centro de salud, había decidido intentarlo.

José Arrabaliz también estaba al tanto de la jornada de huelga y decidió acudir de todas formas a su cita, aunque en su caso sí que le han atendido “con normalidad” porque su médico de cabecera estaba pasando consulta.

Hospital Regional

Un escenario similar se ha vivido en el Hospital Regional, donde los pacientes se han enterado esa misma mañana de que su médico especialista estaba de huelga, por lo que no podrían ser atendidos. Algunos se marchaban directamente con la cita reprogramada, mientras que otros debían de esperar a que volvieran a llamarles.

“Venimos de Almería y nos hemos encontrado con que no hay consulta de neumólogo”, cuentan Charo y José Antonio, que está pendiente de un trasplante de hígado por lo que se encuentra en el proceso de realizar todas las pruebas previas. Viven en Almería, pero les han derivado al Hospital Regional para la realización del trasplante.

Tenían cita a las 10.00 horas de este miércoles, así que vinieron el martes por la noche y pagaron una noche de hotel. “Es más, yo recibí el mensaje de Click Salud de que acudiésemos hoy a la consulta”, apunta Charo, que puntualiza que también tenían cita con el cardiólogo y este sí les ha atendido. En cuanto a la consulta con el neumólogo, se la han reprogramado para el día 17. No obstante, a pesar de que les ha perjudicado esta situación, sostienen que la comprenden. “A nosotros nos ha fastidiado un poco, pero también entendemos que ellos están pidiendo sus derechos. Entonces, es una forma de que les hagan caso”, añade Charo.

Beatriz Castillo también tenía esta mañana una cita programada con el neumólogo en el Hospital Regional y han tenido que reprogramarla para la semana que viene. En un principio, hoy tenían que hacerle unas pruebas funcionales y que después las analizase el especialista, pero solo le han podido realizar las pruebas porque corrían a cargo de las enfermeras. “Yo sabía que estaban de huelga, pero como no me habían mandado ningún aviso, digo, a lo mejor, algunos están y otros no”, cuenta la paciente, que resalta que está a favor del paro del colectivo médico. “Cuando se ponen en huelga es por algo”, subraya.

Hospital Clínico

En el Hospital Clínico también se han tenido que suspender numerosas consultas debido a la huelga. Una de las afectadas ha sido Natalia. Tenía cita a las 12.00 horas con el cardiólogo, pero cuando ha llegado le han informado de que su médico había secundado el paro. “Sabía que había huelga pero he venido de todas maneras, porque, si no, no te dan la cita de nuevo, la pierdes”, cuenta Natalia, a la que han dicho que ya la llamarán para reasignar la cita. Por el contrario, en ese mismo centro, María Carmen afirma que tenía cita este mediodía con el digestivo y le han atendido “sin problema”.

Tanto en las Urgencias del Hospital Regional como del Clínico, los servicios mínimos funcionan con normalidad. De hecho, varios pacientes comentan que no se percibe que haya una huelga, salvo en que observan que hay más gente de lo habitual.

“He venido directamente porque era urgente, un desprendimiento de vítreo. Me han atendido y luego me han llevado a la consulta de Oftalmología porque me tenían que dar láser y todo bien”, señala Ana Elvira Pérez, que estuvo también la semana pasada en Urgencias del Hospital Clínico y constata que este miércoles había “un mayor volumen de personas”. Por su parte, Francisca Morata ha acudido a las Urgencias del Hospital Regional y asegura que “no he tenido ningún problema, me han atendido muy bien”.