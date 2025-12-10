PARQUES
El parque forestal de Málaga repleto de bosques, cumbres y animales: está a diez minutos del Centro
En este paraje se pueden encontrar erizos, camaleones y ardillas
A apenas diez minutos del Centro de Málaga, se encuentra un parque forestal repleto de belleza y naturaleza salvaje que se ha convertido en una de las escapadas favoritas de los malagueños para disfrutar de un oasis de tranquilidad cerca de la ciudad.
Este paraje natural es el parque forestal Monte Victoria, llamado así por su proximidad a la Basílica de la Victoria, patrona de la ciudad, y que también se conoce como Cerro de San Cristóbal o Cerro de las Tres Letras.
Dónde está el parque forestal Monte Victoria de Málaga
Este enclave cuenta con 312.000 metros cuadrados de superficie y una altura de 193,5 metros sobre el nivel del mar, y está rodeado en su perímetro por el casco urbano de Málaga, lo que permite disfrutar de unas vistas únicas de la ciudad y la costa.
Además, este parque forestal se localiza entre algunos de los mayores tesoros naturales de la capital, como son los Montes de Málaga, con los que limita al norte, el Monte Gibralfaro, situado al sur, el Monte San Antón, al este, y el Cerro Calvario, al oeste.
Flora del Monte Victoria: pinos, olivos y matorral mediterráneo
La importancia de la ubicación del parque forestal Monte Victoria destaca también por su cercanía con el Monte Calvario, en el que se encuentra la Capilla del Calvario, construida después de que la ciudad fuese tomada por los Reyes Católicos y en la que se finaliza la 'Vía Sacra' que parte cada Viernes Santo junto a la calle Amargura hasta alcanzar la ermita.
Pero si un atractivo es fundamental en este parque es su patrimonio natural, en el que se puede distinguir con claridad su bosque repleto de pinos, su cumbre, la zona de matorral y el área del Arroyo Toquero, que en la actualidad se encuentra embovedado.
Pinos y olivos: los árboles más comunes del parque forestal Monte Victoria
De ese modo, este paraje tiene un amplio pinar instalado durante la repoblación que se realizó en la década de los 40 y 50 para evitar que las escorrentías de lodos fuesen a parar a la ciudad.
En su amplia riqueza natural también se encuentran olivos, algarrobos y encinas y todo tipo de matorral, como granados, lavandas, retamas y jaras.
Animales presentes en este parque forestal de Málaga
Este parque forestal situado junto al casco urbano de Málaga capital también dispone de una amplia fauna salvaje, en la que es común contemplar especies como camaleones, lagartijas ibéricas, erizos, musarañas grises, ardillas rojas y todo tipo de aves como lechuzas, golondrinas, águilas y estorninos.
Una amplia riqueza natural que se puede disfrutar a través de la variedad de senderos que se encuentran en este parque, que permiten descubrir uno de los pulmones verdes más hermosos y completos de Málaga, a apenas unos minutos del Centro de la capital.
