El PP acusa al PSOE de Málaga de "tapar" el caso de acoso sexual de Torremolinos "casi seis meses"

Justo una semana después de que trascendiera la denuncia por presunto acoso sexual a una militante contra el líder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, la 'tormenta' generada sigue planeando por el debate político. Después de que los socialistas anunciaran que una gestora se hará cargo de su agrupación torremolinense, la portavoz provincial del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, calificó como “el colmo de la desvergüenza y la desfachatez” que el PSOE de Málaga y sus líderes, Josele Aguilar y José Bernal, presuman de celeridad cuando la realidad es que “no sólo ignoraron, sino que taparon el caso durante casi seis meses”.

En opinión de Pérez de Siles, es inadmisible que Aguilar y Bernal "presuman del buen funcionamiento de los órganos internos del partido y de haber acompañado a la denunciante de acoso sexual en Torremolinos cuando ella se queja precisamente de lo contrario”. “Es precisamente ese abandono el que la hace dirigir su denuncia ante la Fiscalía”, opinó la portavoz del PP de Málaga.

"El paripé de Aguilar y Montero"

La dirigente popular insistió en sus advertencias dirigidas a los socialistas malagueños. Y lo hizo aseverando que “en la defensa de la igualdad y la libertad de las mujeres no caben medias tintas ni hipocresía”.

En este punto, Elisa Pérez de Siles criticado especialmente el “paripé” del PSOE en relación a la denuncia de Torremolinos y lo personalizó en las figuras de su líder provincial, Josele Aguilar, y de la dirigente del PSOE andaluz y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero: “No movieron ni un dedo al respecto hasta que el caso estalló en los medios de comunicación”.

Incluso, Pérez de Siles se fajó en el terreno provincial y consideró que "son decepcionantes las palabras del secretario general del PSOE malagueño, Josele Aguilar, quien una semana después de conocerse los hechos en la prensa, lo único que ha manifestado es que en los próximos días hablará con el denunciado, el exlíder de los socialistas en Torremolinos, para invitarle a dejar sus cargos públicos".

"Feminismo de pancarta"

La dirigente popular proclamó que “el feminismo de pancarta que practican los socialistas no está a la altura de lo que requiere la sociedad ni las mujeres de su partido”.

Igualmente, Pérez de Siles subrayó que “al PSOE se le acumulan encima de la mesa los casos de ninguneo y abandono de las víctimas por acoso sexual entre sus filas". "Son mujeres socialistas que creyeron en sus dirigentes y en los órganos de su partido y ambos les fallaron”, insistió.

A su juicio, es necesario que la formación progresista “recapacite y dé un golpe de timón para atender de verdad, y con la premura que requiere, a las víctimas de acoso sexual en las filas de su propio partido”.

“No es tolerable que se metan en los cajones las denuncias por abuso y acoso reiterado, mandando a las víctimas el mensaje de que hay que callar y que las siglas, una vez más, están por encima del interés de las personas”, reiteró la portavoz de los populares malagueños.