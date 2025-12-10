El PTA de Málaga realiza una misión estratégica de innovación agrícola al TechnoPark de Casablanca

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), situado en Málaga, ha coordinado una misión internacional a Casablanca (Marruecos) en el marco del proyecto europeo Agrifood4Future (AF4F), que está orientado a impulsar nuevas competencias en Formación Profesional y a avanzar hacia un modelo de "agricultura del futuro" más sostenible, digital y conectada. El objetivo es establecer colaboración entre agentes europeos y marroquíes en agrotecnología, Formación Profesional y ecosistemas de innovación.

La visita se ha organizado junto a Technopark Maroc, la Universidad Hassan II de Casablanca y la Ciudad de los Oficios y de las Competencias de Casablanca-Settat, y ha contado con la participación de instituciones como la Federación Nacional de la Industria Agroalimentaria (FENAGRI) y la Oficina de Formación Profesional y Promoción del Empleo (OFPPT). Los representantes marroquíes han expresado su voluntad de reforzar la cooperación con los socios de AF4F a medio y largo plazo, especialmente en innovación agroalimentaria, formación especializada y modernización productiva.

"La agricultura marroquí avanza hacia un modelo plenamente alineado con los principios de la Agricultura 4.0, que requiere acompañar a formadores y profesionales en la adquisición de nuevas competencias. En este contexto, la delegación ha mantenido un encuentro de trabajo en Technopark Casablanca, donde los socios marroquíes han mostrado especial interés por las líneas de trabajo del proyecto AF4F relacionadas con la mutualización de recursos híbridos, la agricultura de precisión y la eficiencia energética, ámbitos estratégicos para sectores como la producción de olivo, argán o la acuicultura", ha comentado la tecnópolis, dirigida por Flepe Romera.

La agenda también ha incluido una visita a la Universidad Hassan II de Casablanca, con una reunión centrada en el intercambio académico y la cooperación en tecnologías verdes y agroalimentación. La delegación ha mantenido además una sesión conjunta con la Federación Nacional de Agroalimentación (FENAGRI) y la Oficina Nacional de Formación Profesional (OFPPT), enfocada en identificar sinergias en capacitación profesional, sostenibilidad y desarrollo de talento. La misión ha incluido también visitas a espacios de innovación y a startups del Technopark.

Colaboración del PTA con Marruecos

A lo largo del viaje se ha trabajado en el intercambio de buenas prácticas en sostenibilidad, digitalización y formación profesional, así como en la identificación de nuevas oportunidades de colaboración entre Europa y Marruecos.

Ambas partes han coincidido en la importancia de seguir explorando vías de colaboración que faciliten la transferencia tecnológica, el desarrollo de capacidades y la creación de recursos formativos compartidos, siempre dentro de un marco realista y alineado con los objetivos del proyecto.

La iniciativa forma parte de la estrategia de proyección internacional de Málaga TechPark y refuerza su papel como nodo europeo de innovación y socio relevante en redes globales de cooperación en tecnologías y talento.