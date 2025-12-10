Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicosBares MálagaAmanecerFuncionariosEl tiempoDocumentalSoledadCiprésRobe IniestaTartas
instagramlinkedin

GASTRONOMÍA

El restaurante de Málaga en el que puedes comer gratis y llevarte un iPhone de regalo: así puedes conseguirlo

Este novedoso negocio que abrió sus puertas este verano se encuentra en Carretera de Cádiz

El restaurante de Málaga en el que se puede comer gratis y llevarte un iPhone de regalo

El restaurante de Málaga en el que se puede comer gratis y llevarte un iPhone de regalo / Tacos FC

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Un restaurante en el que puedes comer gratis e, incluso, llevarte un iPhone de regalo. Así es Tacos FC, un nuevo local de Málaga especializado en comida mexicana que no solo ofrece cocina tradicional del país, sino la posibilidad de degustar sus mejores platos por cero euros.

Este negocio abrió sus puertas por primera vez este verano en la Carretera de Cádiz y, desde entonces, ha logrado ocupar un lugar destacado entre las preferencias de los amantes de la comida mexicana y el fútbol, las dos pasiones que mueven a Tacos FC.

Así, no hay partido que no se televise en su local que, además, cuenta con mesas que se convierten en futbolines y toda clase de decoración futbolera y de tradición mexicana.

Comida tradicional mexicana en este nuevo restaurante de Málaga

Pero, además, ofrece todo tipo de cocina tradicional mexicana elaborada de forma casera, con tacos auténticos con salsa ilimitada, ceviche, nachos, quesadillas, sopas, desayunos mexicanos y aguachiles.

Además, sus clientes pueden degustar sus pizzas y tortas, así como toda clase de platos típicos mexicanos como enfrijoladas, enchiladas o alambre de res.

Pero, además de ofrecer todo tipo de comida y bebida típica mexicana, su local se ha llenado de clientela que busca probar suerte en uno de sus dos juegos, que les ofrece la posibilidad de comer completamente gratis e, incluso, ganar un teléfono móvil.

El juego de los datos: así puedes ganar una comida gratis

Así ha nacido el juego de los dados, disponible de lunes a viernes para aquellos usuarios que hayan realizado una consumición de más de 25 euros por persona.

A estos comensales se les entrega un cubilete con dos dados. Si en la primera tirada, aparecen dos números seis, la mesa gana la cuenta gratis.

Si consiguen esta hazaña, pueden escoger entre dos posibilidades: aceptar el premio e irse del local sin tener que abonar un solo euro, o rechazarlo y hacer una segunda tirada para ganar también un iPhone.

Si en esa doble tirada se vuelve a conseguir otros dos números seis, la mesa se lleva el iPhone también pero, si no lo logra, pierde cualquier tipo de premio.

El Juego del Contador o cómo comer gratis tras los partidos del Málaga

Pero este no es el único juego que ha puesto Tacos FC a disposición de sus clientes, sino que también ha creado el Juego del Contador, que se desarrolla cada vez que se celebra un partido del Málaga.

Tal y como explican desde el propio local, durante el partido, anotan en la pizarra el minuto y segundo en el que se ha producido cada gol del Málaga.

Horario y ubicación de este restaurante mexicano de Málaga

Aquellos comensales que hayan acumulado una cuenta superior a los 50 euros, podrán pulsar el contador que tiene el restaurante. Si lo paran justo en el minuto y segundo exacto en el que se ha producido uno de esos goles, la cuenta sale completamente gratuita.

Noticias relacionadas y más

Estos juegos y su amplia variedad de platos y bebidas se pueden descubrir en su local de la calle Diamantito García Acosta número 1, junto al Parque del Oeste. Su horario durante el invierno es de lunes a jueves de 18.00 a 23.30 horas; viernes de 18.00 a 00.00 horas; sábado de 13.00 a 00.00 horas y domingo de 13.00 a 23.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
  2. Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
  3. Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
  4. El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
  5. El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
  6. Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
  7. Un terremoto de magnitud 4.9 con epicentro en Fuengirola sacude Málaga
  8. El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales

Pacientes afectados por la huelga de médicos en Málaga: “Tenía la cita para hoy y me encuentro con que no hay médico”

Pacientes afectados por la huelga de médicos en Málaga: “Tenía la cita para hoy y me encuentro con que no hay médico”

El restaurante de Málaga en el que puedes comer gratis y llevarte un iPhone de regalo: así puedes conseguirlo

El restaurante de Málaga en el que puedes comer gratis y llevarte un iPhone de regalo: así puedes conseguirlo

Investigación del cáncer en Málaga: el Gobierno de España premia por su labor al oncólogo Emilio Alba

Investigación del cáncer en Málaga: el Gobierno de España premia por su labor al oncólogo Emilio Alba

La Fresería abrirá su segundo local en Málaga: fecha de apertura y lugar elegido

La Fresería abrirá su segundo local en Málaga: fecha de apertura y lugar elegido

Más de 600 alumnos de la Universidad de Málaga podrán acceder gratis a la "alta formación" de Oracle

Más de 600 alumnos de la Universidad de Málaga podrán acceder gratis a la "alta formación" de Oracle

Tres municipios de Málaga, entre los diez con más bares por habitante de España: este es el ranking nacional

Tres municipios de Málaga, entre los diez con más bares por habitante de España: este es el ranking nacional

Navidad en el centro de Málaga: animación, música, talleres temáticos y un belén viviente

Navidad en el centro de Málaga: animación, música, talleres temáticos y un belén viviente

Unicaja lanza una nueva tarjeta de débito exclusiva para aficionados del Málaga CF

Unicaja lanza una nueva tarjeta de débito exclusiva para aficionados del Málaga CF
Tracking Pixel Contents