El restaurante de Málaga en el que puedes comer gratis y llevarte un iPhone de regalo: así puedes conseguirlo

Un restaurante en el que puedes comer gratis e, incluso, llevarte un iPhone de regalo. Así es Tacos FC, un nuevo local de Málaga especializado en comida mexicana que no solo ofrece cocina tradicional del país, sino la posibilidad de degustar sus mejores platos por cero euros.

Este negocio abrió sus puertas por primera vez este verano en la Carretera de Cádiz y, desde entonces, ha logrado ocupar un lugar destacado entre las preferencias de los amantes de la comida mexicana y el fútbol, las dos pasiones que mueven a Tacos FC.

Así, no hay partido que no se televise en su local que, además, cuenta con mesas que se convierten en futbolines y toda clase de decoración futbolera y de tradición mexicana.

Comida tradicional mexicana en este nuevo restaurante de Málaga

Pero, además, ofrece todo tipo de cocina tradicional mexicana elaborada de forma casera, con tacos auténticos con salsa ilimitada, ceviche, nachos, quesadillas, sopas, desayunos mexicanos y aguachiles.

Además, sus clientes pueden degustar sus pizzas y tortas, así como toda clase de platos típicos mexicanos como enfrijoladas, enchiladas o alambre de res.

Pero, además de ofrecer todo tipo de comida y bebida típica mexicana, su local se ha llenado de clientela que busca probar suerte en uno de sus dos juegos, que les ofrece la posibilidad de comer completamente gratis e, incluso, ganar un teléfono móvil.

El juego de los datos: así puedes ganar una comida gratis

Así ha nacido el juego de los dados, disponible de lunes a viernes para aquellos usuarios que hayan realizado una consumición de más de 25 euros por persona.

A estos comensales se les entrega un cubilete con dos dados. Si en la primera tirada, aparecen dos números seis, la mesa gana la cuenta gratis.

Si consiguen esta hazaña, pueden escoger entre dos posibilidades: aceptar el premio e irse del local sin tener que abonar un solo euro, o rechazarlo y hacer una segunda tirada para ganar también un iPhone.

Si en esa doble tirada se vuelve a conseguir otros dos números seis, la mesa se lleva el iPhone también pero, si no lo logra, pierde cualquier tipo de premio.

El Juego del Contador o cómo comer gratis tras los partidos del Málaga

Pero este no es el único juego que ha puesto Tacos FC a disposición de sus clientes, sino que también ha creado el Juego del Contador, que se desarrolla cada vez que se celebra un partido del Málaga.

Tal y como explican desde el propio local, durante el partido, anotan en la pizarra el minuto y segundo en el que se ha producido cada gol del Málaga.

Horario y ubicación de este restaurante mexicano de Málaga

Aquellos comensales que hayan acumulado una cuenta superior a los 50 euros, podrán pulsar el contador que tiene el restaurante. Si lo paran justo en el minuto y segundo exacto en el que se ha producido uno de esos goles, la cuenta sale completamente gratuita.

Estos juegos y su amplia variedad de platos y bebidas se pueden descubrir en su local de la calle Diamantito García Acosta número 1, junto al Parque del Oeste. Su horario durante el invierno es de lunes a jueves de 18.00 a 23.30 horas; viernes de 18.00 a 00.00 horas; sábado de 13.00 a 00.00 horas y domingo de 13.00 a 23.30 horas.