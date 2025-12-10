El tiempo en Málaga: varios frentes atlánticos provocarán lluvias y un descenso térmico

Málaga se prepara para un nuevo cambio en el tiempo, que trae consigo un descenso de las temperaturas y la llegada de lluvias. Este fenómeno meteorológico, provocado por la llegada de varios frentes atlánticos a la Península, afectará a la región a partir de los próximos días, dejando atrás el calor característico de la temporada.

La inestabilidad comienza a ser notoria con la llegada de la borrasca Bram, que ya está activando los primeros avisos en Galicia, donde se prevén vientos de hasta 100 km/h y olas de hasta 7 metros en la cornisa cantábrica. Estos efectos se irán extendiendo hacia la mitad oeste peninsular, con un incremento de las precipitaciones a partir del martes 12 de diciembre.

Previsiones de lluvias y frío en Málaga

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Málaga se espera un tiempo nublado y lluvioso durante los próximos días, especialmente a partir del miércoles 13 de diciembre. Las lluvias serán débiles durante el miércoles con un 100% de probabilidad, pero se intensificarán hacia el final de la semana.

El jueves, la probabilidad de lluvias aumentará al 70%, pero no será hasta el viernes cuando la situación se complique con un nuevo fenómeno meteorológico.

Jesús Riesco, director del Centro de Meteorología de la Aemet, ha explicado que "una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera (DANA) generará precipitaciones intensas", con una probabilidad del 100% para el viernes y el fin de semana.

Según avanza la Aemet, las lluvias en Málaga se prevé que las lluvias sigan en la provincia hasta el próximo martes 16 de diciembre.

¿Hay riesgo de avisos meteorológicos?

Por el momento, no se han activado alertas, pero Riesco ha apuntado que "no se descarta que se emitan avisos a lo largo de la semana si la situación se agrava", asegura Riesco.

Los días con mayor riesgo de lluvias intensas serán el viernes y el fin de semana, cuando las precipitaciones podrían ser más persistentes y localmente fuertes.

Las lluvias vuelven a Andalucía / L.O

Descenso de las temperaturas

El cambio climático también se notará en las temperaturas. Aunque Aemet ha señalado que no se esperan fríos intensos, las máximas en Málaga caerán de los 21 grados actuales a los 18-19 grados.

Las mínimas también se reducirán, alcanzando entre los 12 y 15 grados, lo que supone un descenso considerable respecto a los valores que se han registrado en los últimos días.