Tres municipios de Málaga, entre los diez con más bares por habitante de España: este es el ranking nacional

Tres municipios de la provincia de Málaga figuran en lista de las 10 localidades españolas de más de 50.000 habitantes con mayor número de bares en relación a su volumen de población, según el mapa interactivo publicado por la firma Accumin, perteneciente a la consultora de valoración inmobiliaria Tinsa. Así, Fuengirola se sitúa en la quinta posición del ranking nacional con 15,7 establecimientos por cada mil habitantes, Torremolinos es octava (10,3) y Marbella novena (9,9).

La "fuerte presencia" del turismo es la causa de estas ratios, han explicado este martes los autores de esta herramienta. A efectos de este análisis, Accumin Intelligence identifica como ‘bar’ cualquier establecimiento donde se puede tomar un café o una cerveza, desde cafeterías y heladerías hasta restaurantes.

El mapa interactivo señala, en el caso de estas localidades malagueñas, que Fuengirola tiene más de 85.600 habitantes y un total de 981 bares. Torremolinos cuenta con 70.920 personas y 734 establecimientos y Marbella con 159.000 habitantes y 1.577 bares.

Ranking nacional de municipios por densidad de bares

A nivel nacional, el listado del mapa 2025-2026 de la localización de bares en España lo encabezan en sus cuatro primeros puestos Calvià (15,3), Ibiza (14,7), San Bartolomé de Tirajana (14,5) y Benidorm (13,2).

El estudio de Accumin arroja que España tiene un bar por cada 207 habitantes y la mayor densidad a nivel de municipios de más de 50.000 habitantes se corresponde con poblaciones de marcado perfil turístico.

Entre las mayores capitales por población, Barcelona lidera con 7,7 bares por cada 1.000 habitantes, seguida de Valencia (6,6), Madrid (6,3) y Sevilla (6).

En el ránking de las 20 poblaciones de más de 50.000 habitantes con mayor densidad de bares también aparecen capitales que son destino turístico, como Toledo, Santiago de Compostela o Granada, con más de ocho bares por cada 1.000 habitantes.

"En las grandes capitales, la mayor cantidad de establecimientos sirve a grandes concentraciones de gente, lo que acaba diluyendo la densidad por población de la actividad comercial", señala Accumin. Barcelona es así la única gran capital que aparece en el ranking de las 20 primeras localidades en este apartado.

Municipios sin bares, signo de aéas despobladas

Por su parte, Soria, Palencia, Ávila y Burgos son las provincias donde se concentra un mayor número de municipios en los que no opera ningún bar.

“Los datos aportan información objetiva reveladora sobre nuestra forma de vivir, relacionarnos y crecer. Este mapa es un reflejo vivo del territorio: donde abundan los bares, hay dinamismo, turismo y comunidad. Donde faltan, la despoblación deja su huella”, explica el director de Marketing de Accumin Intelligence, Gerardo Raido.

Listado completo de las primeras 20 localidades con más bares por habitante

El listado completo de las 20 primeras localidades con mayor ratio de bares está integrado por Calviá (15,7), Ibiza (14,7), San Bartolomé de Tirajana (14,5), Benidorm (13,2), Fuengirola (11,5), Adeje (11,1),

Toledo (11), Torremolinos (10,3), Marbella (9,9), Cuenca y Santiago de Compostela (ambas con 9,8), Talavera de la Reina (9,6) Arona (9,2), Granada y León (las dos 8,4), Ciudad Real (8,3), Segovia (8,2), Pamplona (8), Albacete (7,8) y Barcelona (7,7).