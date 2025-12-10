Vox exige suprimir la plusvalía municipal por herencias en Málaga

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha registrado una moción en la Comisión de Economía y Hacienda en la que reclama la supresión del impuesto por plusvalía, especialmente en las transmisiones por herencia. La formación anuncia además una enmienda de 37 millones de euros, equivalente a la recaudación anual por este concepto, para aplicar bonificaciones del 95% a todos los herederos y a los negocios familiares. De este modo, Vox reitera su oposición frontal a la plusvalía municipal, al considerar que se trata de “un impuesto injusto, confiscatorio y generador de una doble e incluso múltiple imposición que castiga de manera directa a las familias malagueñas”, según ha denunciado la portavoz adjunta del grupo, Yolanda Gómez.

Gómez ha recordado este miércoles que “la plusvalía municipal ha sido declarada inconstitucional en varias de sus versiones por los tribunales, precisamente por obligar a tributar por una riqueza inexistente, algo que vulnera de forma clara los principios de justicia tributaria”.

Un impuesto “confiscatorio” y cuestionado por los tribunales

Vox subraya que este tributo grava bienes por los que ya se han pagado otros impuestos, como IRPF, IVA o ITP en la compra, el IBI de forma anual y, en algunos casos, el Impuesto sobre el Patrimonio. “Estamos ante una múltiple imposición sin justificación social, económica ni ética, que solo responde a un afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento”, ha criticado Gómez, quien ha defendido que no se trata de “una cuestión ideológica”, sino de “una realidad jurídica avalada por distintas sentencias del Tribunal Constitucional”.

El partido pone el foco en las transmisiones mortis causa y acusa a la ordenanza fiscal vigente de generar “una discriminación fiscal intolerable”. Recuerdan que en Málaga la bonificación del 95% solo se aplica a herederos convivientes y que, en el caso de los no convivientes, la bonificación máxima es del 37,5%, condicionada a que el valor catastral del inmueble no supere los 150.000 euros.

Según Gómez, este sistema “penaliza a quienes no han convivido en el mismo domicilio familiar y excluye a la mayoría de las viviendas malagueñas, cuyos valores catastrales están muy por encima de ese límite”. La portavoz adjunta advierte de que esta situación provoca que “muchas familias se vean obligadas a renunciar a una herencia por no disponer de liquidez suficiente para afrontar el pago de la plusvalía municipal”.

Enmienda de 37 millones para acabar con la plusvalía

En este contexto, el grupo presentará una enmienda por valor de 37 millones de euros, cifra que, según la formación, equivale a la recaudación anual del Ayuntamiento por plusvalía. “Nos parece una auténtica barbaridad que el equipo de Gobierno mantenga un impuesto confiscatorio, declarado inconstitucional por los tribunales y que genera una múltiple imposición”, ha señalado Gómez.

La edil critica que “no solo no se ha bonificado al 95% la plusvalía municipal en los casos mortis causa, que son los más injustos, sino que apenas se ha aplicado una bonificación del 37,5%, totalmente insuficiente”.

Defensa de los negocios familiares

La moción también pone el foco en los negocios familiares. VOX denuncia que la transmisión por herencia de locales comerciales, naves u oficinas afectos a actividades económicas no cuenta con bonificaciones, lo que, a su juicio, pone en riesgo la continuidad de muchos negocios históricos de la ciudad.

“Gravar sin bonificación los locales heredados va en contra del principio de continuidad del negocio y puede provocar el cierre de comercios tradicionales, la pérdida de empleo y el debilitamiento del tejido económico local”, ha advertido Gómez.

Por ello, la formación propone una bonificación del 95% en estos casos, siempre que los herederos mantengan la actividad económica durante un periodo mínimo que se establezca reglamentariamente.

Como objetivo final, Vox defiende la supresión definitiva de la plusvalía municipal, tanto en transmisiones inter vivos como mortis causa. Mientras esa eliminación no se produzca, el grupo exige la aplicación inmediata de una bonificación del 95% para todos los herederos, “sin distinción por convivencia ni por valor catastral”.

“La plusvalía municipal no tiene razón de ser y su mantenimiento supone castigar a las familias en momentos de especial vulnerabilidad”, ha concluido Gómez, subrayando que el compromiso de la formación es “claro: menos impuestos, más justicia fiscal y respeto al esfuerzo y al patrimonio de las familias malagueñas”.