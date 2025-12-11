Andalucía convoca sus primeras oposiciones para catedráticos de institutos en 20 años con 1.500 plazas

Los profesores de Educación Secundaria están de enhorabuena. Después de más de 20 años sin ninguna convocatoria, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ofertará 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria, Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño. El anuncio llega tras un acuerdo cerrado con los sindicatos el pasado mes de junio y se convertirá en una realidad el próximo año.

La consejera del ramo, Carmen Castillo, ha realizado este anuncio en el Parlamento de Andalucía, donde además ha señalado que habrá más convocatorias. A las de catedráticos se sumarán también plazas para acceder al cuerpo de profesores de instituto, Música y Artes Escénicas. Además, habrá ofertas para especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional y el cuerpo de Inspectores.

Desde la llegada de los populares al Gobierno de la Junta de Andalucía se han convocado en la comunidad autónoma 33.000 de distintas especialidades educativas. De hecho, durante su intervención, Castillo ha asegurado que esta nueva oferta de empleo público (OEP) permitirá, entre otras cosas, "mantener la estabilidad de la plantilla reduciendo al mínimo el número de inspectores provisionales".

Educación busca reducir la temporalidad

La dirigente andaluza ha defendido que su equipo está "empeñado" en avanzar en la estabilización del personal. La normativa europea presiona a España desde hace meses para reducir el número de interinos en el empleo público hasta el 8%, una cifra que se alcanza ya en la administración andaluza, pero es que es más https://www.elcorreoweb.es/andalucia/2025/01/17/junta-fija-cifra-record-5-113392024.htmlcomo lo puede ser la educación o la sanidad.

La estabilidad está en el foco de estas ofertas. Así, Castillo ha animado a los profesores andaluces a participar en los distintos procesos que su Consejería desarrolla para intentar reducir el número de interinos y dar respuesta a las necesidades del sistema educativo de la comunidad. En estos momentos la temporalidad en la educación andaluza se sitúa en un 18,9% según datos de la Encuesta de Población Activa.

Pese a lo elevado de los datos en comparación a las exigencias de Europa, la consejera ha aplaudido que la cantidad de interinos que trabajan en Andalucía es la más baja de España y se sitúa 12 puntos por debajo de la media. En este punto, ha recordado que desde 2020 se convocan plazas con una tasa de reposición del 100% y, según sus palabras, "eso es la primera vez que se hace en Andalucía".

Un 90% de profesores andaluces

Andalucía cuenta con un Plan estratégico de estabilidad docente que la Consejería negoció con la mesa sectorial y, según la propia consejera, se está ejecutando. "Estamos convocando concursos de todas las especialidades de forma rotatoria en un plazo máximo de tres años", ha detallado. Esto hace que no haya ninguna especialidad en la que no se saquen convocatorias durante más de tres años.

Castillo ha aprovechado también la ocasión para destacar que en los procesos selectivos de profesorado que se celebran en la comunidad autónoma, el 90% de quienes han obtenido una plaza son andaluces. Además, según los datos que maneja la Consejería de Educación, en la última convocatoria que se celebró este mismo año, el 87% de las plazas asignadas las obtuvieron docentes interinos.

La consejera ha defendido la transparencia de los procesos selectivos en Andalucía y ha señalado que los aspirantes pueden obtener una copia del primer examen, conocer los criterios y las rúbricas con antelación, así como su aplicación en la prueba. Conocen qué nota le ha puesto cada uno de los miembros del tribunal en cada apartado y al finalizar el procedimiento se publican todas las pruebas prácticas.