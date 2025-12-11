Abren al tráfico el nuevo carril BUS-VAO en el acceso a Málaga por la autovía del Guadalhorce

Con el objetivo de reducir la duración de los desplazamientos y en momentos en los que se demanda una mejor y mayor oferta de autobuses, la Junta de Andalucía ya ha abierto al tráfico el nuevo carril BUS-VAO de acceso a Málaga por la autovía A-357.

Con los problemas de movilidad a la orden del día y los atascos generalizándose en los diferentes accesos por carretera a la capital malagueña, ya existe por fin con un carril adicional exclusivo para el transporte público, los coches de alta ocupación -dos o más viajeros- y las motocicletas que llegan desde la autovía del Guadalhorce. O, lo que es lo mismo, desde esa A-357 que soporta un volumen de 74.000 vehículos al día y se ha convertido en uno de los puntos de mayor tráfico de la capital.

Esta actuación ha supuesto la construcción de un carril adicional en dirección a Málaga y los trabajos de ejecución se iniciaron a principios de este año.

Otra imagen de la carretera con el carril ya abierto. / L. O.

De dos a tres carriles

En concreto, las obras han consistido en la ampliación de la calzada de dos a tres carriles en sentido hacia la capital malagueña, para la implantación de una plataforma BUS-VAO, de 2,1 kilómetros, entre el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria y la calle Jiménez Fraud hasta la avenida de Blas Infante, a la altura de la glorieta de la plaza Manuel Azaña situada junto a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

Si se atiende a la información facilitada por la Consejería de Fomento, el carril adicional de ampliación de la calzada se ha construido, en su gran mayoría, reutilizando la mediana y ampliando las seis estructuras existentes. De esta forma, se ha actuado en el paso superior sobre la glorieta junto a las avenidas Doctor Manuel Domínguez y María Zambrano, ocupando el espacio entre calzadas. Y lo mismo se ha hecho con los tres pasos superiores en el enlace con la MA-20.

En total, estos trabajos han implicado para la Junta de Andalucía una inversión de 8,5 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation sobre los que el Gobierno de España se atribuye la decisión de haberlos destinado a esta infraestructura, a través de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Más "competitividad" para los autobuses

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Rocío Díaz, ha indicado que, con este carril BUS-VAO, se elevará “la competitividad, la velocidad comercial y las prestaciones de los muchos autobuses que acceden a Málaga por esta carretera”. “Son miles de personas las que, a diario, verán reducido sus tiempos para llegar al trabajo, para realizar sus trámites o, simplemente, para disfrutar de la ciudad”, añadió la titular de Fomento sin perder de vista a “aquellos que optarán por dejar el coche en casa y apostar por un transporte público que ahora será más rápido”.

Vista del acceso a Málaga desde el Valle del Gudahorce. / L. O.

La consejera ha remarcado que de este carril exclusivo se podrán beneficiar todas las líneas de autobuses, tanto interurbanas como urbanas. En ese sentido, ha aclarado que, sólo de la mano del Consorcio de Transporte de Málaga, serán once líneas "con más de 1,3 millones de viajeros al año”. “Una vez que hemos terminado la infraestructura, las líneas de autobuses irán adaptando progresivamente sus rutas para aprovechar de las ventajas de esta plataforma reservada”, expuso Díaz.

La consejera también aprovechó para hacer autobombo y señaló "la importante inversión realizada en este carril BUS-VAO, que se enmarca en la apuesta estratégica del Gobierno de Juanma Moreno por la movilidad sostenible y el transporte público”.

“Málaga ha crecido estos últimos años en materia de movilidad, con dos carriles BUS-VAO, este y el de acceso al parque tecnológico, un Metro que logramos llevar al centro después de años de bloqueo y que ahora estamos ampliando hacia el nuevo hospital, y un Plan de Transporte que ha conseguido que 170.000 nuevos malagueños disfruten desde hace un año de las ventajas del Consorcio y su tarjeta de transporte”, reivindicó Díaz.

A su vez, la consejera garantizó que la construcción de este tipo de plataformas reservadas "continuará en Málaga con la construcción del carril BUS-VAO de la A-404 en Alhaurín de la Torre, que cuenta con un presupuesto de 8,8 millones de euros".