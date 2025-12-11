Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Borrasca Bram traerá una DANA a Málaga y la Aemet activa ya la alerta amarilla

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una precipitación acumulada de hasta 40 litros por metro cuadrado y rachas de viento de hasta 60 km/h

Las lluvias activan el aviso amarillo en Málaga.

Las lluvias activan el aviso amarillo en Málaga. / Álex Zea

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La borrasca Bram afectará hasta la próxima semana a gran parte de la Península, activando los avisos naranjas y amarillos en Galicia, cornisa cantábrica y el litoral andaluz por fuertes lluvias y olas de hasta cinco metros. 

En Málaga este fenómeno se dejará notar en forma de una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera (DANA), que generará ''precipitaciones intensas", Jesús Riesco, director del Centro de Meteorología. 

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado los avisos amarillos en la Costa del Sol y en el Guadalhorce para este viernes y sábado.

La alerta amarilla se mantendrá prácticamente todo el día -de 12:00 a 23:59 horas.- Se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado. Precipitaciones que irán acompañadas de rachas de viento de hasta 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros. 

El sábado la Aemet seguirá activa la alerta amarilla en la Costa del Sol y Guadalhorce, de 00:00 a 05:59 horas y una precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado.

Las lluvias no remitirán una vez desactiva la alerta, pero pasarán de fuertes a débiles. Según el pronóstico de la Aemet, del domingo al martes se prevé lluvias con un 100% de probabilidad.

Descenso de las temperaturas

Las lluvias vuelven a Andalucía

Las lluvias vuelven a Andalucía / L.O

El cambio climático también se notará en las temperaturas. Aunque Aemet ha señalado que no se esperan fríos intensos, las máximas en Málaga caerán de los 21 grados actuales a los 18-19 grados.

Las mínimas también se reducirán, alcanzando entre los 12 y 15 grados, lo que supone un descenso considerable respecto a los valores que se han registrado en los últimos días.

