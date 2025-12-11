Casero se compromete a cambiar el PGOU para quitar la gasolinera de La Pelusa

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, volvió a plantear en la Comisión de Urbanismo de este miércoles, como ya hizo en la de mayo de este año, la permuta de la parcela de calle Potosí, en La Pelusa, propiedad de Petroprix, para que el barrio pueda contar con un centro social, en lugar de la gasolinera de bajo coste proyectada, rechazada ya en varias ocasiones por la Junta de Andalucía por motivos de salud.

Carmen Casero lanzó este compromiso a pesar de que los populares votaron en contra de una moción del grupo socialista que pedía la anulación de la licencia de obra de la gasolinera.

La concejala justificó la negativa en que el grupo socialista no había aceptado varias enmiendas de los populares; pero subrayó que "la intención del equipo de gobierno ha sido siempre encontrar una salida".

Negociación y cambio del PGOU

En concreto, la responsable de Urbanismo detalló en dos ocasiones, durante su intervención, la que consideró "la hoja de ruta" del equipo de gobierno, que pasa, en primer lugar por "continuar las negociaciones con Petroprix, con el fin de encontrar alternativas jurídicas viables que permitan recuperar la titularidad jurídica de la parcela de calle Potosí", hoy una propiedad privada, remarcó.

El siguiente paso, señaló, es iniciar los trámites "para la modificación del PGOU". A este respecto, Carmen Casero indicó que el PGOU actual califica la parcela de calle Potosí "como productiva", y es necesario que pase a parcela "de equipamiento".

Una vez conseguido el cambio, la concejala anunció que el uso se determinaría "por consenso", con la Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa, otros colectivos y vecinos; aunque el colectivo vecinal, como adelantó este periódico, ya detalló que quería que en los terrenos se edificara un centro social con una pequeña zona verde. Por otro lado, como también informó La Opinión, la asociación de vecinos se ha llegado a dirigir por carta al dueño de Petroprix, el empresario jiennense Manuel Santiago, en la que le piden que done la parcela al barrio.

Carmen Casero no contestó a las preguntas de la oposición, que le pidió conocer el estado de las negociaciones con Petroprix, ni a si el equipo de gobierno se planteaba la expropiación del suelo por interés general.

A este respecto, tanto el concejal socialista Mariano Ruiz Araújo como la concejala de Con Málaga, Toni Morillas, mostraron su preocupación porque la permuta con Petroprix sea lesiva para el interés de la ciudad y suponga "un pelotazo".

En mayo de este año, la concejala de Urbanismo ya se comprometió a permutar el solar de calle Potosí si el trámite de evaluación del impacto en la salud, por parte de la Junta de Andalucía, volvía a ser desfavorable.