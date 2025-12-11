«La clave para tener éxito en una maratón está en tener una mentalidad flexible»

La próxima edición de la Generali Maratón de Málaga se celebrará el domingo 14 de diciembre de 2025, con una participación estimada en más de 23.000 corredores entre la versión de maratón y media maratón. Por este motivo hablamos con el Dr. Santiago Mera, cirujano general del Hospital Vithas Málaga (Servicio Médico Oficial de la prueba), y primer médico malagueño en completar los seis maratones más importantes del mundo, también conocidos como Abbott World Marathon Majors (Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York), para que comparta una serie de consejos que todo participante debería tener en cuenta para correr con cabeza, salud y garantías de éxito.

-Dr. Mera, dado que usted ha corrido los seis grandes maratones del mundo, ¿qué le diferencia su punto de vista de un corredor popular cualquiera?

-Compaginar mi labor sanitaria con mi pasión por el running me permite ver la maratón desde dos perspectivas: la del atleta que sabe de primera mano lo que significa enfrentarse a 42 kilómetros, y la del médico que entiende qué ocurre dentro del cuerpo cuando lo sometemos a un esfuerzo tan prolongado. Cada carrera es un test físico, pero también fisiológico y mental. Y los que llevamos tiempo en esto sabemos que la diferencia entre un buen día y un mal día puede estar en pequeños detalles que marcan la diferencia.

-Si habláramos de un ‘Decálogo del corredor seguro’, ¿cuál sería en su opinión el primer consejo que daría a los inscritos en la próxima Generali Maratón de Málaga?

-El primero es claro: escucha siempre a tu cuerpo. La mayoría de urgencias que suceden durante o después de una maratón están precedidas por señales previas que el corredor ignoró: mareos, molestias torácicas, visión borrosa, una fatiga fuera de lo normal… Nada de eso hay que pasarlo por alto. Tener la lucidez de parar a tiempo demuestra más fortaleza que seguir por orgullo.

-Uno de los puntos críticos es la hidratación. ¿Cuál es la estrategia correcta?

-Hidratación sí, pero nunca en exceso. En Málaga durante el mes de diciembre normalmente se corre con temperaturas suaves, así que no hace falta beber de más. La clave está en beber con planificación, no por impulso: pequeños sorbos, electrolitos según necesidad y evitar la hiponatremia (pérdida excesiva de sodio), la cual es tan peligrosa como la deshidratación. Y en cuanto a la alimentación, lo más importante es evitar experimentos. Nada nuevo el día de la carrera. Usa lo que ya sabes que te funciona.

-¿Qué recomendaciones puede realizar respecto al calzado y la ropa de carrera?

-Pues lo mismo que acabo de decir respecto a la alimentación. No experimentes y que todo lo que uses esté más que testado. Estrenar zapatillas o calcetines el día de una maratón es comprar papeletas para padecer una ampolla o una rozadura importante. Las zapatillas deben adaptarse a tu pisada y haber acumulado decenas de kilómetros contigo. La ropa, transpirable y acorde al clima. El equipamiento no debería generar dudas: si tienes que pensarlo dos veces, no lo uses.

-Hablemos ahora del aspecto mental. ¿Qué enfoque recomienda para afrontar los 42 kilómetros?

-La clave para mí es tener una mentalidad flexible. Puedes tener un objetivo de tiempo, pero también debes tener un plan B. Las maratones no siempre salen como uno quiere: una molestia, un kilómetro mal gestionado, un día flojo… La cabeza debe estar preparada para adaptarse. Cuando aparece el bajón, ayuda recordar por qué estás allí: por salud, por superación personal, por disfrutar. Ese recordatorio es un gran motor.

-¿Cuál es el error más frecuente durante las semanas previas a la carrera?

-Uno de los principales errores es relajarse en exceso. Hay quien cree que ya ha hecho el trabajo y baja demasiado la guardia. En las dos o tres semanas previas toca cuidar el sueño, evitar sobrecargas, mantenerse activo pero sin abusar, y reducir estrés externo. Y descanso, descanso, descanso: un cuerpo bien dormido asimila mejor la carrera.

-¿Cuáles son esas señales silenciosas que el cuerpo envía antes de que llegue una lesión?

-Son pequeñas pistas que muchos corredores pasan por alto: una molestia que aparece siempre en el mismo punto, una rigidez matutina que dura más de lo normal, una sensación de ‘pinchazo’ intermitente en el gemelo, una pérdida de técnica sin razón aparente, o cambios en la pisada cuando ya estás cansado. También el simple hecho de que el dolor ‘migre’ o aumente al día siguiente. El cuerpo rara vez se lesiona de golpe; casi siempre avisa. El problema es que muchos lo interpretan como ‘cosas del entrenamiento’. Durante una maratón, identificar estas señales a tiempo puede evitar una rotura o una tendinopatía que te deje fuera semanas.

-¿Qué recomendaciones ofrece para el día de la carrera, antes, durante y después?

-Antes de la carrera calentamiento progresivo y sin estrés. Durante la prueba ritmo controlado desde el inicio. Esto es importante recordarlo porque la emoción del ambiente malagueño invita a salir demasiado rápido, y podemos pagarlo caro más adelante. Como he dicho antes, la hidratación planificada, la alimentación conocida, y atención constante a tus sensaciones son claves durante el transcurso de la carrera. Y una vez cruces la línea de meta no te dejes caer al suelo sin más. Camina, hidrátate con calma, come algo ligero y permite que la frecuencia cardíaca se normalice. Y si tras la carrera notas algo que no encaja, acude al hospital de campaña y consulta sin esperar.

