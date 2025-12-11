Cortes de tráfico y desvíos por la Maratón de Málaga 2025: guía completa

El Generali Maratón de Málaga se celebra el domingo 14 de diciembre de 2025 y se espera que más de 22.500 corredores participen en la prueba. Para garantizar la seguridad de los atletas y facilitar el desarrollo del evento, el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que llevará a cabo importantes cortes de tráfico y desvíos en diversas zonas de la ciudad tanto en la jornada anterior como el mismo día de la prueba. Aquí te ofrecemos una guía detallada de los cortes de tráfico, desvíos de autobuses de la EMT y restricciones de aparcamiento.

Cortes de tráfico en Málaga: sábado 13 y domingo 14 de diciembre

Corte de tráfico en el Paseo del Parque:

Desde las 20.00 horas del sábado 13 de diciembre hasta las 17.00 horas del domingo 14 de diciembre, el Paseo del Parque estará cerrado al tráfico para el montaje y desmontaje de la salida/meta de la maratón.

Cortes de tráfico en las principales calles de Málaga durante el domingo 14 de diciembre

De 8.15 a 12:30 horas:

Afecta a Puente de Tetuán, Avenida de Andalucía, Calle Armengual de la Mota, Calle Mármoles, Puente de la Aurora, Pasillo Santa Isabel, Calle Manuel José García Caparrós, Avenida del Comandante Benítez, Puente de la Misericordia, Avenida de la Aurora, Avenida de las Américas (norte), Callejones de El Perchel, Pasillo del Matadero, Puente del Carmen, Avenida Manuel Agustín Heredia, Paseo de los Curas, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Paseo Antonio Machado.

De 8.15 a 11.45 horas:

En la zona del Puerto y La Malagueta, se verán afectados el Paseo de la Farola, Dique de Levante (sur y norte, hasta terminal de cruceros), Calle Nazareno del Paso, Calle Hilera, Calle Jaboneros y Calle Don Juan de Austria.

De 8.45 a 11.45 horas:

El Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, Calle Bolivia, Avenida Salvador Allende, Calle Doctor Antonio Gutiérrez Mata, Calle Almería, Avenida Juan Sebastián Elcano, Avenida Pintor Joaquín Sorolla, Avenida Cánovas del Castillo estarán cerrados al tráfico.

De 9.15 a 12.45 horas:

Se cortarán las vías Calle Mazarredo, Avenida Doctor Marañón, Avenida La Palmilla, Puente Mediterráneo, Avenida Jorge Silvels, Avenida Luis Buñuel, Paseo de Martiricos, Avenida de Fátima y Pasillo de Santo Domingo.

De 9.30 a 14.15 horas:

El tráfico estará restringido en calle Pacífico, Avenida Imperio Argentina, Calle Marilyn Monroe, Avenida Alice de Larroche y Calle Miguel Mérida Nicolich.

De 10.15 a 14.30 horas:

Se prohibirá el paso en la calle Alemania, Avenida del Comandante Benítez, Calle Manuel José García Caparrós, Pasillo de Atocha, Pasillo Santa Isabel, Calle Cisneros, Calle Especerías, Plaza de la Constitución, Calle Marqués de Larios y plaza de la Marina.

Consejo de tráfico: Utiliza las vías alternativas MA-20 y AP-7 para evitar los cortes.

Desvíos en el servicio de autobuses de la EMT durante la maratón

La EMT de Málaga ha preparado desvíos en las rutas de sus autobuses debido a los cortes de tráfico. Los cambios afectarán tanto a las líneas que atraviesan el Parque de Málaga como a las que circulan por zonas cercanas al recorrido de la carrera.

Sábado 13 de diciembre (20.00 horas hasta la madrugada del domingo):

Las líneas que habitualmente pasan por el Parque en dirección este (hacia El Palo) tomarán una ruta alternativa a través de Alameda Principal , Cortina del Muelle y Avenida Cervantes .

en dirección este (hacia El Palo) tomarán una ruta alternativa a través de , y . En sentido oeste (hacia Avenida de Andalucía), los autobuses circularán por Paseo de los Curas, Muelle Heredia, Calle Córdoba y Alameda Principal.

Domingo 14 de diciembre (día de la carrera)

La EMT publicará en su web y en su App detalles específicos de los desvíos de cada línea. Los horarios y frecuencias de los autobuses variarán durante la prueba, por lo que se recomienda consultar en tiempo real.

Prohibición de estacionamiento por la carrera

Por motivos de seguridad y organización, habrá restricciones de estacionamiento en diversas zonas de la ciudad:

Lateral del Hospital Noble: Desde las 23.00 h del 12 de diciembre hasta las 22.00 h del 14 de diciembre .

Desde las . Paseo Marítimo Ciudad de Melilla: Desde las 23.00 h del 13 de diciembre hasta las 12.00 h del 14 de diciembre .

Desde las . Avenida Jaboneros y Calle Juan de Austria: Desde las 23.00 h del 13 de diciembre hasta las 15.00 h del 14 de diciembre .

Desde las . Avenida Cervantes (sentido este): Desde las 15.00 h del 13 de diciembre para los autobuses de la EMT.

Zonas Peatonales y Accesos en el Centro Histórico

Durante el Generali Maratón de Málaga, los corredores tendrán prioridad absoluta en las calles del Centro Histórico. En las zonas valladas, se prohibirá el paso peatonal por seguridad. En calles no valladas, se recomienda evitar el paso transversal y seguir las indicaciones de la Policía Local y Protección Civil.

Calles principales afectadas: Especerías, Cisneros, plaza de la Constitución y Larios.

Aparcamientos Municipales Afectados

Los aparcamientos municipales de Málaga también estarán afectados durante la maratón:

La Marina : Afectadas las entradas y salidas de Alameda Principal y Manuel Agustín Heredia .

: Afectadas las entradas y salidas de y . Camas : Entrada y salida por Pasillo Santa Isabel .

: Entrada y salida por . Andalucía : Afectadas las entradas y salidas de Avenida de Andalucía y Calle Hilera .

: Afectadas las entradas y salidas de y . El Palo : Entrada afectada por Calle Juan Sebastián Elcano .

: Entrada afectada por . Pío Baroja: Cortados los accesos por Avenida Salvador Allende y Calle Juan Sebastián Elcano.

Resumen de Cortes y Desvíos de Tráfico por el Maratón de Málaga 2025

Fecha del evento : domingo 14 de diciembre de 2025.

: domingo 14 de diciembre de 2025. Principales cortes de tráfico : en el Centro Histórico , Paseo Marítimo , y diversas zonas periféricas .

: en el , , y diversas . Desvíos de autobuses : consultar en la web de la EMT .

: consultar en la . Restricciones de aparcamiento : prohibido aparcar en áreas clave desde la noche del 13 de diciembre hasta la tarde del 14 de diciembre .

: prohibido aparcar en áreas clave desde la noche del hasta la tarde del . Recomendación: utiliza rutas alternativas como la MA-20 y la AP-7.

Para más detalles sobre los cortes de tráfico, desvíos y restricciones, consulta las actualizaciones de la EMT y la información oficial del Ayuntamiento de Málaga.