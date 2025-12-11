¿Cuánto cuesta viajar a Laponia desde Málaga en Navidad?: El precio de conocer a Papá Noel

Visitar a Papá Noel en su casa, ver las auroras boreales o recorrer montaña abajo cientos de laderas nevadas en trineo con renos convierten a Laponia en uno de los grandes destinos de ensueño para estas Navidades, pero también en un sueño que no está al alcance de todos.

El viaje a Laponia desde Málaga empieza en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y termina, en la mayoría de los casos, en Rovaniemi, en plena Laponia finlandesa. En temporada baja se pueden encontrar billetes relativamente asequibles, pero en las fechas navideñas la historia cambia y hacerse con los vuelos desde Málaga se complica tanto como cumplir el propio sueño de pisar la tierra de Papá Noel.

Villa de Santa Claus. / SantaClausOffice

Para viajar entre la segunda semana de diciembre y la primera de enero, lo habitual es que los vuelos con una o dos escalas se sitúen entre 300 y 500 euros por persona ida y vuelta. En el caso de una pareja, el coste del transporte aéreo ronda los 800 euros, mientras que para dos adultos y un niño la factura puede subir hasta los 1.100–1.200 euros, dependiendo de la antelación y del día exacto de salida.

Hoteles y cabañas

Una vez en Laponia, llega el turno del alojamiento. Los hoteles de 3 y 4 estrellas en Rovaniemi o alrededores, en plena temporada navideña, suelen situarse en torno a los 180–210 euros por noche para una habitación doble o triple.

Trineos con renos, una de las actividades más demandadas. / Roman Babakin

Para una escapada tipo de 4 noches, una pareja puede gastar alrededor de 720 euros en alojamiento, mientras que una familia de dos adultos y un niño se va a unos 800–850 euros, especialmente si optan por una cabaña o lodge con más espacio, muy demandados en estas fechas.

Huskies, renos y auroras boreales

Las actividades más habituales son: trineo con huskies o renos, ruta en moto de nieve o una excursión para ver auroras boreales. Cada una de ellas puede costar entre los 100 a los 250 euros por persona.

En un viaje estándar de cinco días, una pareja que decida hacer estas tres actividades puede gastar fácilmente unos 880 euros. En el caso de dos adultos y un niño, con tarifas infantiles algo más reducidas, la cifra se dispara a alrededor de 1.100–1.200 euros sólo en experiencias.

Auroras boreales. / La Opinión

A todo ello hay que sumar la visita a la aldea de Papá Noel y otras actividades menores, que muchas familias encadenan durante la estancia para aprovechar cada día al máximo.

Por otro lado,la comida, traslados y pequeños extras. En un viaje de cinco días, una pareja puede gastar unos 600 euros comidas, mientras que una familia con un niño se sitúa en torno a los 700–750 euros.

¿Cuánto cuesta viajar a Laponia desde Málaga?

Con todas estas partidas sobre la mesa, un viaje de cinco días puede rondar entre los 3.000 a los 3.200 euros para una pareja y en torno a 3.800 a 4.000 euros para una familia de tres.