Detenido por alterar el orden público en una iglesia de Málaga

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de alteración del orden público en el interior de la Iglesia de Santa Rosa de Lima, situada frente al Hospital Regional de Málaga. Según ha informado el cuerpo municipal, los hechos tuvieron lugar sobre las 11:00 horas del pasado 8 de diciembre, cuando una llamada a la Sala del 092 alertó de que un hombre había entrado en la iglesia y estaba provocando un incidente.

Los agentes se dirigieron al templo y se entrevistaron con varios testigos y el sacerdote, quienes explicaron que el joven accedió al interior de la iglesia y sustrajo varias figuras de un nacimiento que se encontraba instalado. Esta versión añade que luego se dirigió a la mesa del altar y cogió un hisopo con el que empezó a golpear la misma, momento en el que un grupo de feligreses intentó que cesara en su conducta, "pero respondió de forma violenta y con intención de golpearles".

Sacristía

El asaltante se dirigió entonces a la sacristía y se encerró en la misma, saliendo al cabo de un rato con una casulla para coger el micrófono de la iglesia y proferir palabras en árabe. Finalmente, se marchó con las figuras en la mano, pero fue interceptado por un testigo de los hechos hasta la llegada de los agentes municipales. Al carecer de domicilio conocido, los agentes procedieron a la detención del hombre y a su posterior traslado a dependencias de Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.