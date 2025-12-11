Los drones también libran la batalla contra la procesionaria en los pinares de Málaga

Cada época del año sugiere ciertas actuaciones extraordinarias que, incluso, atienden a la premisa de 'más vale prevenir que curar'. El otoño está considerado como el momento más idóneo para intervenir con anticipación en los montes y no sea tan abundante la aparición de orugas de procesionaria en primavera, al tratarse de una plaga que afecta a los pinares y puede suponer un riesgo para personas y animales. Incluso, este año las campañas de fumigaciones que llevan a cabo las administraciones públicas han incorporado elementos tecnológicos como los drones, para librar esa batalla. Así ha sucedido, sin ir más lejos, en los principales pinares de Málaga.

Estos novedosos tratamientos con aeronaves para el control de la procesionaria del pino han sido aplicados por la Junta de Andalucía, durante los meses de noviembre y diciembre, en 264 hectáreas de zonas forestales de la provincia de Málaga y en otras 187 hectáreas repartidas por Cádiz, Huelva y Sevilla.

Actuación importante en Ronda

Es la primera vez que la administración autonómica recurre a esta técnica y se ha hecho especialmente presente en Málaga, que cuenta con uno de los bloques más extensos en los que era necesario actuar con este Plan de Aplicación Aérea enmarcado en los trabajos contra la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) y la lagarta peluda (Lymantria dispar L.). Esa zona especialmente extensa se encuentra en la Serranía de Ronda y es la Dehesa del Mercadillo, con 119,78 hectáreas.

Al mismo tiempo, han sido sometidos a estos tratamientos aéreos los pinares de El Pastor, El Cerrado y Lo Mota, en Málaga capital, que suman 43,96 hectáreas; los de Sierra Tejeda, en Sedella, con 28,13 hectáreas; y el Pinar del Hacho, en Antequera, con 72,10 hectáreas.

Efectos urticantes

Al informar de esta actuación, fuentes del Gobierno andaluz recordaron que "la procesionaria del pino destaca por su capacidad defoliadora y por los efectos urticantes de sus orugas, que pueden afectar a personas y animales en zonas de uso públicos". Y, además, se recalcó que "aunque no suele provocar la muerte del pinar por sí sola, sí reduce su vigor y lo hace más vulnerable a otros agentes, especialmente en masas sometidas a estrés climático".

"Estas características justifican la aplicación de tratamientos selectivos, especialmente en áreas recreativas, senderos, zonas de barbacoas o espacios donde se concentra la presencia humana, con el fin de preservar tanto el arbolado como la salud pública", añadieron fuentes de la Junta al justificar estas labores.

Una herramienta "respetuosa"

Igualmente, el uso de aeronaves pilotadas por control remoto fue defendido como "una herramienta especialmente precisa y respetuosa". Y la técnica empleada, de Ultra Bajo Volumen, "permite una pulverización homogénea que optimiza la eficacia del tratamiento y reduce significativamente la cantidad de producto aplicado", según explicaron.

Las fechas elegidas para usarla, entre noviembre y diciembre, coinciden con un momento en el que la procesionaria se encuentra en fases larvarias que permiten un control más efectivo mediante este tipo de aplicaciones aéreas, siguiendo criterios de sanidad forestal ampliamente establecidos.

Registro de cada vuelo

Cada vuelo de los drones genera un registro técnico detallado que recoge datos como la anchura de las pasadas, la superficie cubierta o el volumen de caldo aplicado. Asimismo, la metodología "es especialmente útil en zonas donde la maquinaria convencional encuentra limitaciones por la densidad del arbolado o la propia presencia de visitantes", según explicó la Junta de Andalucía en un comunicado.

Las aplicaciones de estos tratamientos se iniciaron en Huelva el 6 de noviembre y, luego, continuaron por el resto de las provincias hasta completar todas las áreas programadas.