Sucesos
Golpe en Málaga a los petaqueros del narco: 10.000 litros de combustible y seis lanchas intervenidas
La presión de la Guardia Civil ha culminado en las últimas semanas con varias actuaciones en distintos puntos de Casares, Estepona y Manilva
La Guardia Civil ha intervenido en las últimas semanas en varios puntos de la Costa del Sol alrededor de 10.000 litros de gasolina y media docena de embarcaciones neumáticas dedicadas a abastecer de combustible a otras narcolanchas en el entorno del Estrecho de Gibraltar. Según ha informado el instituto armado, estas actuaciones han culminado en distintos puntos de los municipios de Casares, Estepona y Manilva.
La Comandancia de Málaga ha explicado hoy que el Centro Operativo de Servicios (COS) detectó en tres ocasiones que varias narcolanchas se aproximaban a la costa para abastecerse de combustible desde otras embarcaciones más pequeñas, conocidas en el argot policial como petaqueras. Estos movimientos propiciaron la activación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuya presencia evitó el suministro de gasolina y que los delincuentes abandonaran las petaqueras con el carburante a bordo.
Puerto de Manilva y Estepona
En otros dos incidentes, los agentes pertenecientes a la Compañía de la Guardia Civil de Marbella y a la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de Estepona y Torremolinos intervinieron el combustible cuando estaba preparado para ser transportado en el Puerto de la Duquesa de Manilva y en otro punto de la costa de Estepona. En esta actuación, los agentes también intervinieron tres vehículos que habían sustraído para transportar las garrabas de gasolina.
