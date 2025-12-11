Málaga, a la cola en desigualdad de rentas

Málaga está a la cola en términos de desigualdad de rentas del conjunto de las provincias españolas. Así se desprende del informe que este jueves ha presentado CCOO Málaga, que tiene como objetivo analizar la distribución de la renta de los hogares de la provincia.

Así, y según señala el sindicato, solamente está peor en este índice Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El resto de provincias del territorio nacional tienen unos índices de ingresos por renta en cuanto a cohesión social mejor que Málaga.

"Nuestra provincia tiene peor cohesión social interior, tanto desde el punto de vista social de las personas como desde el punto de vista territorial, ya sea por municipios, por comarcas o incluso por distritos en la capital", exponen, y detallan que las rentas medias de los hogares en la provincia de Málaga (por persona o por unidad de consumo) sitúan a la provincia en el tercio inferior en el conjunto de todas las provincias españolas (puestos 39 o 37).

La importancia del salario en las fuentes de ingresos no es algo propio de Málaga, sino que es común en todas las provincias. De hecho, Málaga ocuparía en cuanto a "salarización" de la renta el lugar 27, un lugar intermedio, en las 52 provincias españolas (50 provincias más Ceuta y Melilla) si se ordenan de mayor a menor porcentaje. En Andalucía el porcentaje es del 58% y en el total nacional del 60,6%.

Fernando Cubillo, secretario general de CCOO Málaga, y Antonio Turmo, del gabinete técnico del sindicato. / L.O.

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha expresado que el peso de las rentas de trabajo en el conjunto de rentas de la provincia, supone un 58,3%. "El resto de rentas, hasta el 100%, proviene del cobro de pensiones, de otro tipo de ingresos y de rentas del capital financiero, siendo Málaga la primera provincia andaluza y la segunda de España con mayor tasa de renta del capital. Unas rentas que no llegan al bolsillo de la gente".

Las pensiones representan un porcentaje inferior en Málaga al de Andalucía (20,9%) y del total nacional (20,2%), y al de la mayoría de las restantes provincias. Sin embargo, el porcentaje de los prestaciones de desempleo y otras prestaciones de Málaga es bastante superior al de la mayoría de las provincias, pues en el desempleo solo nueve provincias tienen un porcentaje mayor, y en otras prestaciones solo cinco tienen un porcentaje mayor.

CCOO considera que este nivel bajo de rentas en la provincia es coherente con el porcentaje de la población con unos ingresos en el hogar inferiores tanto a 5.000 euros como a 10.000 euros. En el primer caso Málaga es la cuarta provincia española con mayor porcentaje y, en el segundo, la octava.

El sindicato añade que "lo que no es coherente con este nivel de rentas es que el 15% de los ingresos de los hogares proceda de los 'otros ingresos', y que seamos la segunda provincia en España, solo por debajo de Baleares, y por encima de Navarra, Madrid, Barcelona o Gipuzkoa. Porque en principio son ingresos que no son ni salariales, ni de pensiones, ni de prestaciones como el desempleo, y que hay que suponer que proceden de ingresos de capital, en sus diversas formas".

La renta media neta por persona para la provincia de Málaga en 2023 fue de 12.950 euros. Y la renta media por unidad de consumo fue de 19.335 euros. Las cifras de Málaga en ambas rentas son superiores a las cifras andaluzas (12.522 y 18.675 euros) y a la vez inferiores las medias nacionales (15.038 y 22.318 euros), "algo que ya advertíamos al analizar, por ejemplo, las cifras del salario bruto en la provincia en este mismo año".

Municipios y distritos

CCOO explica que el análisis de la distribución de la renta por municipios deja la visión de una provincia muy desigual. Las mayores rentas medias corresponden a municipios de la Costa del Sol, junto con Rincón de la Victoria y Alhaurín de la Torre, además de la capital.

Por el contrario, los municipios con rentas más bajas coinciden con municipios de la Axarquía: Benamargosa, Salares, Iznate, Almáchar, Cútar o El Borge, aunque entre los municipios con mayores rentas también están dos municipios de la Serranía de Ronda, Atajate y Cartajima.

En Málaga capital, hay tres distritos que tienen las rentas medias más elevadas: Centro, Este y Ciudad Jardín. Son los distritos cuya proporción de los salarios en los ingresos del hogar son menores, y donde la importancia de los "otros ingresos" es mayor.

Por otra parte, existen otros tres distritos donde coinciden las rentas más bajas, y donde los porcentajes de población con ingresos inferiores a 5.000 o 10.000 euros son mayores: Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero y Palma-Palmilla.

Tal como ha explicado Antonio Turmo, del gabinete técnico de CCOO de Málaga, "estamos hablando siempre de que tanto en nuestra provincia, por una parte, y en ciudad de Málaga por otra, hay mucha desigualdad interna en cuanto a distritos, en cuanto a rentas, etcétera".