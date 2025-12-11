Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Málaga vuelve a ser el principal motor de crecimiento de la economía andaluza en 2025

El gabinete de estudios de Unicaja cifra en un 3,7% la subida del PIB para este año en la provincia, frente a una media regional del 3%

Turistas en una terraza de la Costa del Sol de Málaga.

Turistas en una terraza de la Costa del Sol de Málaga. / Alex Zea

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

Málaga volverá a liderar con claridad el crecimiento dela economía andaluza a nivel provincial en este 2025 con una subida estimada del 3,7% del Producto Interior Bruto (PIB), según las previsiones publicadas este jueves por Analistas Económicos de Andalucía, el gabiente del Grupo Unicaja Banco. La tasa mejora en dos décimas a la pronosticada hace unos meses por esta entidad. La media andaluza se situará en el 3% (medio punto por encima de la previsones del anterior informe) superando el avance que se espera en la economía española (2,8%).

Para el conjunto de 2025, las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía señalan que, por encima del promedio regional estarán también Granada (3,4%) y Sevilla (3,2%), y por debajo del mismo quedarán Almería (2,9%), Jáen (2,6%), Cádiz y Huelva (ambas con un 2,5%) y Córdoba (2,3%).

La provincia de Málaga experimentará así un ritmo económico algo más atemperado que en 2024, donde el PIB creció un 4,4% (ocupando también el primero puesto andaluz), aunque seguirá siendo muy significativo, según recoge el informe de 'Previsiones Económicas de Andalucía'. El promedio andaluz el pasado año fue del 3,6%.

"Mayor crecimiento de lo previsto"

Estas previsiones al alza se han realizado tras constatar "un mayor crecimiento de lo previsto en la primera mitad del año" en Andalucía. Este crecimiento se habría sustenado fundamentalmente en la demanda interna, sobre todo en el consumo privado, dada la favorable trayectoria del empleo.

Una imagen de la calle Larios, con personas transitando con bolsas de compras.

Una imagen de la calle Larios, con personas transitando con bolsas de compras. / Álex Zea

Se estima que, en el promedio de 2025, el número de ocupados crezca un 2,3%, con un crecimiento generalizado por sectores y más destacado en el sector servicios. Asimismo, la cifra de parados mantendría su perfil descendente y la población activa crecería a un ritmo algo superior al del año anterior, lo que situaría la tasa de paro en el 15%. Para 2026, se prevé un aumento del empleo del 1,4% y una tasa de paro del 14% en el promedio del año (en torno al 10% en España).

Perspectivas económicas para 2026

Para 2026, la tasa de crecimiento en Andalucía podría moderarse hasta el 2% (1,9% en España), muy similar a la estimada seis meses atrás. "Es previsible que la subida se ralentice en los próximos trimestres, en un contexto marcado por las tensiones comerciales, que continúan siendo una de las principales fuentes de riesgo para el crecimiento", comentan.

