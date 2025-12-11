Málaga vibra con la zambombá solidaria de Encarni Navarro a beneficio del centro de acogida de San Juan de Dios

El Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga ha acogido este jueves una zambombá solidaria a beneficio del centro de acogida de personas sin hogar de San Juan de Dios en Málaga. Protagonizado por Encarni Navarro y su compañía de artistas, el espectáculo colgó el cartel de 'lleno' hace más de una semana y ha hecho disfrutar a los cerca de 400 asistentes, que han podido celebrar la Navidad de forma anticipada.

Al inicio de la gala se ha proyectado un vídeo que da inicio a la campaña que la entidad sin ánimo de lucro ha puesto en marcha para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la inclusión y el acompañamiento de las personas sin hogar. 'El calor de la normalidad' invita a la reflexión y a generar conciencia sobre las distintas historias que llevan a las personas a vivir en la calle. Testimonios como el de Mamadou, que llegó en patera, o el de Miguel Ángel, que aún hoy trata de reconstruirse, pretenden dar voz a los cientos de personas que viven en la calle en Málaga.

Un momento del espectáculo solidario celebrado en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. / La Opinión

Los beneficios de la zambombá se destinarán de forma íntegra para sufragar los programas de acogida e higiene y lavandería. El Centro de personas sin hogar de San Juan de Dios en Málaga abrió sus puertas en 1991 y desde entonces ha proporcionado ayuda y apoyo a miles de personas con el propósito de dignificar sus vidas y ofrecerles recursos para salir de la situación del sinhogarismo. Allí se les ofrecen diferentes herramientas para superar esta situación y se les acompaña para iniciar esta nueva vida desde el apoyo social continuado.

Más de un centenar de personas atendidas al año

Este centro dispone de 33 plazas de atención residencial temporal en régimen de pensión completa, tanto en el centro de acogida como en viviendas propias, atendiendo cada año a más de un centenar de personas. Además, trabaja con el programa de “Transición a la vida independiente”, en el que se ocupa de acompañar y velar por la convivencia en dos viviendas en las que cohabitan siete personas.

En lo que respecta al servicio de higiene, en 2024 un total de 300 personas se beneficiaron de 4.000 servicios de duchas, 350 de peluquería, 2.600 de lavandería y cerca de 8.000, de vestuario. En lo que va de año, se ha atendido a más de 90 en régimen de alojamiento y a 500 en el servicio de higiene, vestuario y lavandería, lo que evidencia un aumento de la cifra de personas que viven en la calle.

Necesidad de recaudar fondos

El Centro de Acogida que la Orden de San Juan de Dios realiza una gran labor para la que necesita fondos. De hecho, este verano reclamó una mayor colaboración de las administraciones públicas, para poder seguir prestando su servicio, del que afrontaría en solitario en torno al 40% de los gastos.

Las solicitudes de atención se realizan a través de la Oficina de Apoyo a Personas sin Hogar ‘Puerta Única’ o por las Entidades Miembros de la Agrupación Local de Personas sin Hogar de Málaga.