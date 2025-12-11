María Jesús Pérez presenta su libro 'El teatro musical breve: el espectáculo folclórico de los años 40, 50 y 60'

La catedrática de Literatura María Jesús Pérez Ortiz ha presentado este jueves el libro 'El teatro musical breve: el espectáculo folclórico de los años 40, 50 y 60' en la Sala Eduardo Ocón de la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

La obra, editada por el Servicio de Publicaciones de Fundación Unicaja, realiza un estudio sobre el teatro breve español que llenó parte de la cultura popular durante varias décadas hasta los años setenta.

La autora ha desarrollado este proyecto durante diez años, trabajando sobre el corpus de libretos teatrales a través de los herederos de Quintero, León y Quiroga.

La Fundación Unicaja ha editado la nueva obra de María Jesús Pérez Ortiz, sobre el teatro musical breve. / L.O.

Un género propio

Este trabajo, fruto de una extensa tesis doctoral, persigue dar difusión, al género del teatro musical breve, tratando de delimitar los aspectos definitorios de su temática, así como sus rasgos de estilo más elocuentes y las fórmulas que lo articulan.

Al ser expresión de raíz popular, aborda este género desde su contexto social y emocional aunando poesía, música y escena. En su perspectiva investigadora, pretende arrojar luz para la reivindicación y reconocimiento del género, centrándose en los textos del espectáculo folclórico de posguerra.

María Jesús Pérez Ortiz ha presentado su libro esta tarde en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. / L.O.

La autora

María Jesús Pérez Ortiz es doctora en Filología, catedrática, crítica literaria, articulista, investigadora y escritora, tanto en medios de comunicación regionales como nacionales además de colaboradora como columnista en periódicos locales, como La Opinión de Málaga.

De su faceta investigadora y crítica literaria destacan títulos como 'Enfermedad de lo infinito y anhelo de totalidad en la poesía de Juan Ramón Jiménez' (1990); 'De lo inefable místico a la creación poética: el lenguaje de los símbolos' (1991); 'Cristianismo interior y humanismo en la novelística de Miguel Delibes' (1991); 'Aproximación a la vida y obra de San Juan de la Cruz' (1992); la monografía 'Fernando de Herrera: el Petrarca andaluz del 2º Renacimiento' (1996); 'La poesía de Fray Luis de León' (2001); 'Léxico marginal en Francisco de Quevedo' (2001); 'Técnicas narrativas y sociedad en la 2ª mitad del siglo XIX español: Doña Emilia Pardo Bazán' (2001) e 'Influencias europeas en la novela de Ángel Ganivet (La conquista del reino de Maya) (2011). Entre sus poemarios figuran 'Rincones del alma' (1983); 'Entre la espuma y las estrellas' (1989) y 'Cancionero del mar' (2003).