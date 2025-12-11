Médicos malagueños explican por qué van a la huelga: “Imagínate después de estar trabajando 24 horas cómo llegas a casa”

Operar a una persona tras 20 horas seguidas trabajando, atender a un niño, detener una hemorragia o sedar a un paciente. Esta es la realidad diaria de los médicos, que se ven obligados a realizar guardias de 24 horas en las que se les exige que rindan al 100%. “Cuando trabajo siempre pienso en que querría para mi familia, y tengo claro que no querría eso”, confiesa Laura Sánchez, anestesista en el Hospital Regional de Málaga, que describe la gran inseguridad y el miedo que les acompaña tras estar tantas horas trabajando sin descansar.

“Los médicos llevamos soportando muchos años de injusticias a nivel laboral, sobre todo, con el tema de la guardia de 24 horas”, afirma con rotundidad la profesional, que este jueves ha secundado el tercer día consecutivo de la huelga nacional contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Según explica, un día habitual entre los médicos es realizar una jornada desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, para luego enlazar otras 17 horas de guardia extraordinarias, que, además, no cotizan para su jubilación. “Luego, al día siguiente, descansamos un solo día, cuando en otras profesiones descansan cuatro días”, crítica.

Guardias de 24 horas

Para la médico anestesista, aunque son muchos los aspectos a mejorar en el Estatuto Marco —como las incompatibilidades, la reclasificación profesional o contar con un Estatuto Propio—, la supresión de las guardias de 24 horas es el verdadero motor de la movilización.

“Hemos despertado y no queremos seguir haciendo las guardias de 24 horas de una manera tan injusta”, asegura la profesional, que advierte que muchos médicos se están marchando a la sanidad privada o al extranjero ante la situación actual.

Los médicos de Málaga se concentran frente al Hospital Regional en el Hospital Regional / A.T.

Conciliación familiar

Las guardias de 24 horas no solo suponen un desgaste a nivel personal, sino que también dificultan la conciliación familiar. “Las guardias son el gran enemigo de la maternidad, porque son 24 horas sin ver a tu familia y, luego, el día siguiente tú no eres persona, porque estás súpercansado y tampoco estás al 100% con tu familia”, lamenta la especialista.

Así lo señala también María José Postigo, médico de familia en la Laguna de Mijas. “Tenemos niños pequeños y no nos podemos permitir jornadas maratonianas, porque también tenemos trabajo en nuestra casa, como el resto de las mujeres”, añade la profesional, que resalta también el agotamiento y la inseguridad que provoca estar trabajando durante más de 20 horas seguidas. “Estás agotado y con miedo de haberte equivocado en algo”, añade.

“Las guardias son el gran enemigo de la maternidad"

Francisco Javier Sánchez, médico especialista en medicina intensiva, confiesa que las guardias de 24 horas son la principal razón por la que ha decidido secundar la huelga y acudir a la concentración convocada este jueves en el Hospital Regional. En su caso, trabaja en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) con pacientes críticos a los que hay que atender de forma continuada.

Trabajar sin descanso

A día de hoy, los médicos pueden llegar a realizar hasta tres o cuatro guardias semanales, lo que puede elevar la jornada total a más de 70 horas. “Imagínate después de estar trabajando 20 o 24 horas seguidas cómo llegas a casa”, destaca el facultativo. “¿Tú crees que esa noche dormimos bien? Ese día no lo echamos bien, pero es que esa noche tampoco dormimos bien”, remarca.

Los médicos de Málaga salen de nuevo a la calle en su tercer día de huelga / A.T.

En la pancarta que sostiene se puede leer: ‘Prohibida la esclavitud, salvo necesidad del servicio’. “Esa cláusula, de facto, anula esa prohibición, tanto de las guardias de 24 horas como de los descansos”, explica. “Se supone que tendríamos que tener 36 horas de descanso continuo a la semana, pero no se cumple”, agrega.

María Ríos, residente de tercer año de Traumatología, también se ha sumado a la huelga. “Es fundamental que se nos respeten los derechos que llevan tanto tiempo sin respetarse y reclamar lo que no se ha reclamado hasta ahora”, afirma. Denuncia la excesiva responsabilidad que se atribuye a los médicos internos residentes, así como su baja remuneración. “Nos dan una responsabilidad que creo que no es justa. Tenemos que formarnos y, a la vez, trabajar”, apunta la joven médico, que defiende que los profesionales jóvenes deben ser los primeros en manifestarse y luchar por sus derechos, ya que “tenemos todo el futuro por delante”.