Los números más buscados de la Lotería de Navidad 2025 en Málaga: fechas señaladas y terminaciones fetiche

Quienes confían en la estadística para el sorteo de Navidad suelen buscar números que ya han sido premiados con el Gordo en más de una ocasión

Cada año, hay números que son los más vendidos en las administraciones loteras.

Cada año, hay números que son los más vendidos en las administraciones loteras. / Álex Zea

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Según ChatGPT, el 27.543 será el número agraciado con el Gordo de Navidad este 2025. Aunque, la Inteligencia Artificial dejaba claro que es una elección "al azar", hay quienes ya se han aventurado a comprarlo. 

Cada año, cuando se acerca el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, muchos jugadores dejan de lado el azar puro y empiezan a buscar números especiales: antiguos ''Gordos'', fechas históricas recientes o terminaciones fetiche.

Y aunque la suerte decidirá el número premiado, lo cierto es que los que compran su décimo para el Sorteo lo hacen eligiendo concienzudamente. No se elige un número al azar, sino una historia o fecha que '' dice algo''.

Lotería La Piedad no es solo una administración; es un símbolo de ilusión renovada cada Navidad.

Lotería La Piedad dio un segundo premio el año pasado. / La Opinión

Fechas clave convertidas en décimos

En este 2025, muchos apostantes están optando por números relacionados con fechas recientes importantes. Entre los más buscados destacan:

  • 28425, Hace referencia al 28 de abril – día del gran apagón eléctrico que dejó a España a oscuras durante varias horas.
  • 21425. 21 de abril – fecha de la muerte del Papa Francisco, que ha llevado a muchos a buscar:
  • 08525. Otra fecha eclesiástica, el 8 de mayo, día en que fue elegido el nuevo Papa, León XIV, otra fecha que se ha convertido en número fetiche:
  • Del año pasado aún se recuerda la DANA que arrasó Valencia, un episodio meteorológico extremo que también se ha trasladado al mundo de la Lotería de Navidad.
  • Los números más relacionados con aquellas fechas trágicas son: el 29104 y el 30104

Los números que ''siempre se venden''

Más allá de fechas y “Gordos”, en muchas administraciones hay terminaciones que vuelan todos los años.

En la administración malagueña Gata Loca aseguran que siempre hay números fetiche y que este año se repite un patrón muy claro: “Los décimos acabados en 25 son los que más se venden en 2025”. Además, señalan que las terminaciones más solicitadas son: 13, 15, 17 y 69

Mientras que, según la administración La Biznaga, también tienen mucha salida las cifras que terminan en: 3, 5 y 7

Números del ''Gordo'' que ya han salido más de una vez

Quienes se apoyan en la estadística suelen buscar números que ya han sido premiados con el Gordo en más de una ocasión. 

Entre los más conocidos están: el 15.640, premiado en los años 1956 y 1978 y el 20.297, que salió en 1903 y 2006 También llaman la atención los números correlativos que han resultado agraciados: 13.093, 13.094; 53.452 y 53.453

