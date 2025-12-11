Un año sin ayudas: la Red 'Por una Málaga Mejor' exige a la Junta fondos para Málaga

La Red de Entidades 'Por una Málaga Mejor' ha denunciado públicamente la paralización total de las ayudas alimentarias financiadas a través de los fondos estatales y europeos FEGA/FSE+ durante todo el año 2025 en Málaga. Según esta plataforma, la Junta de Andalucía, administración responsable de estos recursos, no ha distribuido aún ninguna cuantía en la provincia pese a la situación económica que atraviesan miles de familias malagueñas.

La denuncia se produce un año y medio después de que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga presentara una moción en la que se alertaba del riesgo de dejar fuera del sistema a más de 3.000 familias vulnerables con la implantación del nuevo modelo de tarjetas monedero. Aquella iniciativa, aprobada en enero de 2024, defendía la importancia de preservar el denominado Modelo Málaga de atención social y advertía del peligro de excluir a unidades familiares sin menores a cargo.

Un año sin ayudas alimentarias en el contexto de subida de precios

De acuerdo con la Red 'Por una Málaga Mejor', la realidad en 2025 confirma esos temores, ya que las ayudas no están llegando ni a familias con menores ni a hogares sin menores a cargo. La plataforma sostiene que la Junta de Andalucía no ha puesto en marcha el programa durante este año, a pesar de haber asumido plenamente las competencias en la gestión de estos fondos.

La Red asegura que, a lo largo de 2025, se han mantenido diversas reuniones con la consejera de Inclusión Social, con el director general y con responsables técnicos del departamento autonómico, sin que hasta la fecha se haya activado un mecanismo operativo para canalizar las ayudas ni se haya ofrecido al Ayuntamiento de Málaga la posibilidad de gestionar la distribución a través de las entidades sociales, como venía sucediendo en años anteriores. Todo ello se produce, recuerdan, en un contexto de inflación y subida de precios que dificulta que muchas familias puedan cubrir sus necesidades básicas de alimentación y otros gastos esenciales.

Defensa del Modelo Málaga y de los economatos sociales municipales

La Red subraya que Málaga cuenta desde hace años con un modelo pionero de atención alimentaria basado en los economatos sociales municipales, gestionados en coordinación con entidades integradas en “Por una Málaga Mejor”. Este sistema permite, según explican, ofrecer ayudas alimentarias mediante un formato que respeta la libertad de elección de cada familia, garantiza que los recursos lleguen de forma directa y controlada a las personas que los necesitan, facilita un seguimiento social continuado y permite responder con rapidez en situaciones de crisis o de fuerte inflación.

Este dispositivo se considera una pieza central del llamado Modelo Málaga y, de acuerdo con la plataforma, ha demostrado ser una herramienta eficaz y moderna para combatir la pobreza alimentaria en la ciudad. Sin embargo, critican que la falta de transferencia de fondos por parte de la Junta de Andalucía impide que los economatos sociales puedan funcionar a pleno rendimiento.

Colectivos vulnerables fuera del nuevo modelo de tarjetas monedero

La Red 'Por una Málaga Mejor' advierte de que el nuevo modelo estatal y autonómico de tarjetas monedero, diseñado únicamente para familias con menores a cargo, deja fuera a un número significativo de personas vulnerables. Entre los colectivos que, según la plataforma, quedan excluidos se encuentran personas mayores, familias sin menores, personas solas en situación de pobreza severa, adultos dependientes o con discapacidad y trabajadores con bajos ingresos que no llegan a fin de mes.

Además, la Red incide en que, a día de hoy, ninguna de estas personas —ni siquiera aquellas que cumplen los criterios previstos por el programa— estaría recibiendo ayuda alimentaria, al no haberse activado los recursos correspondientes a 2025 por parte de la administración autonómica.

Exigen la transferencia de fondos y la gestión por los economatos

Ante esta situación, 'Por una Málaga Mejor' reclama a la Junta de Andalucía la transferencia inmediata al Ayuntamiento de Málaga de los fondos FEGA/FSE+ correspondientes a 2025 para que puedan ser gestionados desde la administración local, que a juicio de las entidades es la que conoce de forma más directa las necesidades de la ciudadanía. La Red pide que estos recursos se canalicen a través de los economatos sociales municipales y de la red social local, reivindicando el Modelo Málaga como un sistema eficaz, digno y transparente.

La plataforma reclama también el reconocimiento institucional y el apoyo explícito al sistema de economatos sociales, que consideran plenamente operativo y capaz de responder de manera inmediata. Asimismo, solicitan que el modelo de ayudas se amplíe para incluir a todas las personas vulnerables, y no solo a familias con menores, y reclaman transparencia total sobre la gestión autonómica del programa y sobre el destino de los fondos que, según denuncian, aún no han sido ejecutados.

La Red mantiene su actividad y pide responsabilidad institucional

Las entidades sociales que integran 'Por una Málaga Mejor' reiteran su compromiso de seguir atendiendo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad en la ciudad de Málaga. No obstante, insisten en que el trabajo solidario de la red social no puede sustituir el papel de las administraciones públicas.

Según la plataforma, la ciudad dispone de un modelo de intervención social consolidado, de entidades con experiencia y de capacidad para gestionar las ayudas alimentarias, y consideran que es necesaria una respuesta por parte de la Junta de Andalucía que permita activar los recursos y garantizar la atención digna de las familias malagueñas que atraviesan dificultades económicas.