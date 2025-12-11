Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un parque en el Centro de Málaga repleto de fuentes, paseos y jardines: está junto a uno de los monumentos más emblemáticos

Este entorno consiguió transformar una áspera vertiente montañosa en un hermoso paraje con terrazas, glorietas y vegetación

Así son los jardines de Málaga considerados uno de los mayores tesoros paisajísticos de la ciudad

Así son los jardines de Málaga considerados uno de los mayores tesoros paisajísticos de la ciudad / Ayuntamiento de Málaga

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Uno de los mayores tesoros paisajísticos de la ciudad de Málaga se encuentra en el propio Centro de la capital, en un entorno repleto de vegetación, plazas y paseos de extraordinaria belleza.

Este paraje de 14.000 metros cuadrados repleto de fuentes, glorietas y abundante vida natural son los Jardines de Puerta Oscura, una enclave de obligada visita en la ciudad que fue creado por el reconocido arquitecto malagueño Fernando Guerrero Strachan en 1937.

Dónde están los Jardines de Puerta Oscura en Málaga

Los Jardines de Puerta Oscura, que deben su nombre a una puerta de origen árabe que se encontraba en el lugar, forman parte de un proyecto para complementar los alrededores de la Alcazaba manteniendo la armonía con la decoración y la distribución de este emblemático monumento.

Los Jardines de Puerta Oscura, uno de los mayores tesoros paisajísticos de Málaga

Los Jardines de Puerta Oscura, uno de los mayores tesoros paisajísticos de Málaga / Ayuntamiento de Málaga

Así, se crearon estos jardines situados en la ladera sur del Monte de Gibralfaro, a las espaldas del Ayuntamiento de Málaga, que lograron transformar la áspera vertiente en la que se situaba en un camino de terrazas, paseos y glorietas de espectacular encanto.

Un jardín en terrazas junto a la Alcazaba

Estos espacios abiertos a la naturaleza cuentan también con un carácter marcadamente geométrico, que recuerda a los tradicionales jardines islámicos y que buscan complementar al conjunto arquitectónico de la Alcazaba manteniendo el equilibrio entre naturaleza y arquitectura.

Los Jardines de Puerta Oscura, uno de los mayores tesoros paisajísticos de Málaga

Los Jardines de Puerta Oscura, uno de los mayores tesoros paisajísticos de Málaga / Ayuntamiento de Málaga

Una creación paisajística que ha recibido un sinfín de halagos desde su creación, como el de la Revista Nacional de Arquitectura en 1943, que aseguró sobre estos jardines: "Destaca el colorido de las diversas especies vegetales, en hábil combinación con los elementos arquitectónicos -pavimentos, escalinatas, fuentes, etc.-, todos ellos enmarcados en trazas geométricas de tradicional composición decorativa".

Un conjunto ajardinado clave en el paisaje del Centro de Málaga

De ese modo, en este entorno se pueden encontrar bancales y jardines repletos de jacarandas, cipreses y toda clase de especies botánicas que conforman uno de los parques más admirados de la ciudad.

Los Jardines de Puerta Oscura, uno de los mayores tesoros paisajísticos de Málaga

Los Jardines de Puerta Oscura, uno de los mayores tesoros paisajísticos de Málaga / Ayuntamiento de Málaga

Un conjunto de vegetación que, además, forma parte del conjunto ajardinado de Pedro Luis Alonso, el Parque, la Casita del Jardinero y la Aduana, que conforman las principales riquezas paisajísticas y naturales de la ciudad.

