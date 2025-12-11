El precio de la vivienda en el Triángulo de Oro de Málaga se dispara con un comprador de lujo: el nómada ejecutivo sustituye al turista

El llamado 'Triángulo de Oro' de la Costa del Sol de Málaga (integrado por Marbella, Benahavís y Estepona) está consolidando su propia "microeconomía" en el ámbito inmobiliario y duplica el precio de la vivienda en España, que está además en máximos históricos. Así lo recoge el 'Informe 2025-2026: Vivienda, turismo y bienestar de alta gama', elaborado por la consultora CDComunicación. El informe, que cruza datos de fuentes oficiales (Ministerio de Vivienda, Aena, INE, Tinsa…) con la operativa real de promotoras, agencias y empresas relacionadas con el sector de la vivienda de alta gama confirma que está funcionando como una "microeconomía refugio".

"Mientras el precio medio de la vivienda en España marca un nuevo máximo histórico de 2.150 euros el metro cuadrado, la Costa del Sol ha dejado de jugar en la liga nacional para consolidarse como un "hub" residencial global con dinámicas propias", señalan los autores del informe.

El estudio destaca un cambio estructural en la demanda. Se ha pasado del comprador vacacional tradicional a un nuevo perfil: el "nómada ejecutivo". Son profesionales de alta cualificación, de entre 40 y 60 años, que trasladan su base operativa a la Costa del Sol gracias a la conectividad y los colegios internacionales. Dos datos avalarían esta transformación. Por una parte, el 25% de las compras en el segmento prime se realizan ya con vocación de residencia principal. Y por otra, según datos de Aena, recogidos en el estudio, el 12% de los pasajeros del aeropuerto de Málaga viajan ya por "motivos laborales".

Perfil del comprador de vivienda de lujo en Málaga

Según se detalla, el comprador prime es, en su mayoría, de perfil internacional y, lógicamente, con un nivel patrimonial elevado. Suele manejar ingresos en varias divisas, dispone de activos en distintos países y toma decisiones con "horizontes largos". La vivienda en la Costa del Sol forma así parte de "una estrategia vital y patrimonial": un lugar donde vivir buena parte del año, donde traer a la familia, donde anclar relaciones profesionales y personales.

"Es, en gran medida, una generación que ha consolidado ya su trayectoria profesional directivos, emprendedores, profesionales liberales con alta movilidad y que dispone de capacidad económica para elegir dónde quiere vivir", explican.

En cuanto a la estructura familiar, el modelo predominante es el de familias con hijos en edad escolar o adolescente, seguido de parejas sin hijos que combinan varios lugares de residencia a lo largo del año. También crece la presencia de compradores que se sitúan en una “prejubilación activa”: profesionales que aceleran su traslado a la Costa del Sol antes de abandonar por completo su actividad, aprovechando la posibilidad de trabajar parcialmente a distancia.

Una vista aérea de Marbella. / L. O.

La demanda internacional mantiene un "núcleo duro" de mercados tradicionales: británicos, escandinavos, alemanes, holandeses y belgas continúan siendo la columna vertebral del mercado de lujo en la Costa del Sol. Muchos de ellos conocen la zona desde hace décadas, han pasado de alquilar a comprar y, en no pocos casos, de comprar una a varias propiedades.

Sin embargo, en los últimos años se ha producido una diversificación notable. Ganan peso los mercados emergentes de alto poder adquisitivo, especialmente Estados Unidos, Canadá y los países del Golfo (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait).

"Estos compradores suelen llegar con referencias claras: han visto proyectos en Miami, Dubái o la Riviera francesa y comparan la Costa del Sol con esos destinos en términos de clima, oferta residencial, seguridad y conectividad. Para muchos de ellos, la región funciona como una mezcla de 'base europea' y refugio de estilo de vida mediterráneo", detalla el estudio.

Operaciones de super-prime por encima de los 8,5 millones

"El segmento de alta gama sigue una dinámica propia que conviene entender en sus matices. No compite con el mismo producto ni con el mismo comprador que el mercado general, y su peso va mucho más allá de las cifras de venta. Su funcionamiento se parece más al de una industria especializada", apuntan.

Así, las operaciones super-prime actúan como termómetro de confianza. En los últimos años, la Costa del Sol ha registrado un número creciente de transacciones por encima de los 8,5 millones de euros, y un segmento muy activo en el rango de 10 a 20 millones.

Estepona: el "sorpasso" del lujo silencioso

Uno de los datos más reveladores de este trabajo es el comportamiento de Estepona. El municipio ha roto la barrera psicológica de los 4.000 euros, situando su precio medio en zona prime en 4.057 euros el metro, lo que supone un incremento interanual del 13,3%.

"Estepona ha dejado de ser la alternativa asequible para convertirse en un destino finalista", explica el informe. La apuesta por el quiet luxury (lujo silencioso), la renovación urbana y la mejora de servicios ha atraído a un comprador internacional que valora la autenticidad andaluza combinada con estándares de alta gama", señalan.

Por su parte, Marbella (5.410 euros el metro, con un 9% de crecmiento) y Benahavís (5.391 euros, un 16,1% más) siguen marcando el techo del mercado, impulsados por la "escasez de suelo" y el "auge" de las branded residences,

Hacia el oeste de la Costa del Sol: nuevo corredor de inversión

El estudio identifica el eje Casares- Manilva- Sotogrande como la zona de mayor proyección para 2026. "La saturación de las zonas tradicionales está empujando la inversión hacia el oeste, donde grandes proyectos deportivos actúan como motor", apuntan. Destaca la inversión prevista de más de 320 millones de euros en nuevos complejos vinculados al polo en Casares y San Roque, reforzando el binomio deporte-inversión inmobiliaria.

Viviendas en Puerto Banús, una de las zonas más exclusivas de Marbella y del resto de la Costa del Sol. | L.O. / L. O.

"Lejos de ser una burbuja aislada, el sector de la vivienda de alta calidad se ha convertido en el principal motor de empleo de la zona. Se estima que 6 de cada 10 nuevos puestos de trabajo creados en el Triángulo de Oro están vinculados directa o indirectamente a esta industria", comentan.

Estabilización "selectiva" de precios de vivienda en 2026

De cara a 2026, el informe pronostica una "estabilización selectiva" en la vivienda de lujo. Se recoge que tras los fuertes repuntes de los últimos años, se prevé un crecimiento "más moderado y sostenible", que oscilará entre el 3% y el 7% dependiendo de la zona, con un mercado donde el cliente será "más exigente con la eficiencia energética y la tecnología de las viviendas".