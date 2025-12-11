El pueblo de Málaga que acoge una de las ferias de queso más importantes de la provincia: ha cambiado de fecha

La feria de quesos más importante de la provincia de Málaga ha tenido que aplazar su celebración, prevista en un principio para este fin de semana, a causa de la previsión de lluvias que se espera en el territorio.

Se trata de la XI Feria del Queso 'Popi' Sabor a Málaga, un evento celebrado en el municipio costero de Estepona que ha logrado posicionarse como una de las citas más destacadas de la gastronomía malagueña.

Nueva fecha y horario de la Feria del Queso ‘Popi’ en Estepona

Este evento que se celebrará en el Paseíllo de la calle Real de la localidad de la Costa del Sol se iba a llevar a cabo este fin de semana, sin embargo, la previsión de lluvias que se ha pronosticado para la zona ha hecho que su fecha se aplace.

Así, será el próximo fin de semana, del 19 al 21 de diciembre, cuando se llevará a cabo este evento en el Paseíllo de la calle Real en horario de 12.00 a 22.00 horas.

El protagonismo de los quesos malagueños en la feria

En esta feria de queso, los visitantes podrán disfrutar de un verdadero mercado gastronómico conformado por degustaciones y toda clase de productos lácteos que probar y adquirir.

Para ello, la cita cuenta con la participación de una treintena de empresas alimentarias, de las que el 80% son procedentes de la provincia de Málaga, lo que busca promocionar y poner en valor la calidad y variedad de los quesos y derivados del territorio.

Un mercado gastronómico navideño con quesos, lácteos y otros productos locales

Así, se pondrán a disposición de los asistentes todo tipo de quesos, como artesanos de vaca, cabra, oveja y mezclas; así como productos lácteos como cremas, yogures y demás.

Pero estos no serán los únicos productos que podrán adquirir y probar los asistentes, sino que en este mercado culinario pensado especialmente para estas fiestas navideñas se dispondrán todo tipo de alimentos, como frutos secos, encurtidos, aceitunas, patés, vino o aceite.

Objetivo: impulsar los productos de Málaga y la ciudad de Estepona

Con esta medida, esta feria busca promocionar tanto a las empresas participantes y la calidad de los productos de la provincia, como servir de impulso al propio municipio.

Para ello, esta cita ha sido organizada por el Ayuntamiento de Estepona y el cortador profesional de jamón José María Téllez 'Popi', y en colaboración con la Diputación de Málaga a través de la marca 'Sabor a Málaga'.